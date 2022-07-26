Вчені розповіли, чим небезпечний частий денний сон

Багато хто любить годину-другу подрімати, але як зазначають дослідники, якщо ви регулярно "відключаєтеся" серед дня, вам варто звернути на це особливу увагу.

Згідно з новим дослідженням експертів, частий або навіть звичайний денний сон може бути пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку гіпертонії та інсульту, пише USA Today News.

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Результати дослідження показали, що частий денний сон у дорослих пов'язаний з підвищеним на 12% ризиком розвитку високого кров'яного тиску і на 24% вищим ризиком інсульту, якщо порівняти з тими, хто не спить.

Під час експерименту експерти використали інформацію з UK Biobank, біомедичної бази даних, яка містить анонімну генетичну інформацію та інформацію про здоров'я півмільйона учасників із Великобританії. Також варто зазначити що у всіх реципієнтів на початковому рівні не було гіпертонії чи інсульту.

Опитування частоти денного сну проводилося 4 рази на період з 2006 по 2019 рік, і щоразу в ньому брало участь щонайменше 5 000 осіб. Учасники самостійно повідомляли, чи сплять вони вдень "ніколи/рідко", "іноді" чи "регулярно".

Результати дослідження також відрізнялися залежно віку учасників. У респондентів молодших за 60 років, які зазвичай спали вдень, ризик розвитку високого кров'яного тиску був на 20% вищим, ніж у людей того ж віку, які ніколи не спали вдень. У віці понад 60 років цей ризик підвищений на 10%.

Дослідження також показало, що більшим відсотком людей, які зазвичай дрімали вдень, були чоловіки. Щобільше, вони повідомляли про куріння цигарок, щоденне вживання алкоголю та безсоння.

"Хоча денний сон сам по собі не шкідливий, багато людей сплять вдень через поганий нічний сон. Поганий сон вночі пов'язаний з погіршенням здоров'я, проте денного сну недостатньо, щоб компенсувати це", — пояснив вчений Майкл А. Гранднер з університету Аризони.

Проте слід зазначити, що дослідження має кілька обмежень. У ньому вивчалася частота денного сну, а чи не тривалість. Про частоту денного сну також повідомляли самі учасники без конкретних вимірів. Люди, які брали участь у дослідженні, були переважно середнього та літнього віку європейського походження, тому результати не можуть бути узагальнені для всіх.

Нагадаємо, що раніше експерти знайшли ідеальний час сну для людей старше 40 років. Як з'ясувалося, це було не 8 годин, як заведено вважати, а 7. Вчені наголошують, що надто тривалий чи короткий сон пов'язаний із погіршенням когнітивних функцій та психічного здоров'я людини.