Учені пояснили, чим небезпечні нічні кошмари, і назвали найстрашніший із них

Експерти з вивчення сну зазначають, що найчастіше кошмари сняться дітям, і з віком кількість таких снів зменшується. Однак вони можуть повернутися, якщо в людини ПТСР, або вона пережила якусь травмувальну подію в житті.

Сни, де люди бачать свою смерть, лякали їх завжди. Але цей страх зріс у рази після 9 листопада 1984 року, коли на екрани вийшов культовий фільм Веса Крейвена "Кошмар на вулиці В'язів", де серійний вбивця Фредді Крюгер полював на підлітків через їхні сни. У бесіді з Daily Mail експерти розповіли, чим насправді загрожують нічні кошмари, і до чого сниться, якщо людина помирає уві сні.

Вчені попереджають, що найбільша небезпека, пов'язана з кошмарами, походить від втрати повноцінного сну. Під час кошмару тіло і мозок людини приходять у сильну активність, проживаючи уві сні страшний сценарій, намальований підсвідомістю, і в рідкісних випадках цей нічний страх може спровокувати серцевий напад, який дуже небезпечний для людей зі слабким здоров'ям.

Фільм "Кошмари на вулиці В'язів" посприяв боязні страшних нічних снів

Що таке кошмар?

Як ідеться у звіті National Institutes of Health, кошмари — це яскраві сни, які можуть бути загрозливими, такими, що засмучують, дивними або іншим чином турбують. Вони частіше трапляються під час швидкого сну">(БДГ), стадії сну, пов'язаної з інтенсивними сновидіннями. Кошмари частіше виникають у другій половині ночі, коли більше часу проводиться в БДГ-сні.

На дуже простому рівні кошмар — це просто особливо болісний сон, у якому людина відчуває сильний рівень негативних емоцій, як-от страх, відраза або розчарування. Зазвичай люди починають бачити кошмари у віці близько трьох або чотирьох років. У міру дорослішання кількість кошмарів зменшується.

Прокинувшись від кошмару, людина гостро усвідомлює, що сталося уві сні, і багато людей почуваються засмученими або стривоженими. Фізичні симптоми, такі як зміна частоти серцевих скорочень або потовиділення, можна виявити і після пробудження.

Кошмарні сни підвищують тривожність і рівень адреналіну в крові Фото: Getty Images

Що викликає кошмари?

Відповідь на це питання до кінця не вивчена, проте професорка Тііна Пауніо, експерт зі сну з Гельсінкського університету, каже, що кошмари, ймовірно, пов'язані з частинами мозку, що відповідають за стрес. Під час кошмарів спостерігається сплеск рівня норадреналіну в мигдалеподібному тілі та блакитній плямі — областях мозку, пов'язаних зі страхом, тривогою і люттю.

Якщо фізіологічні причини кошмарів до кінця не вивчені, то з психологією страшних снів усе набагато краще.

"Кошмари зазвичай трапляються під час емоційного стресу, тож гострий життєвий стрес є одним із факторів ризику. Спосіб життя, зокрема вживання алкоголю, є ще одним відомим фактором ризику виникнення кошмарів", — пояснила Пауніо.

Дуже часто кошмари сняться людям, які пережили травмувальний або страшний досвід: війну, насильство, втрату близької людини.

Яких снів бояться люди?

За словами фахівців, найчастіше люди бояться бачити уві сні свою смерть. Деякі експерти припускають, що цей страх може бути настільки сильним, що він буквально лякає до смерті. Коли людина лякається, її тіло переходить у реакцію втечі або переляку, виділяючи потік хімічних речовин, включно з адреналіном і кортизолом.

Хоча викид адреналіну може врятувати життя, ця хімічна речовина токсична для наших органів у великих дозах. Коли адреналін вступає в контакт із рецепторами на клітинах серцевого м'яза, він запускає хімічну реакцію, яка змушує серце скорочуватися. Якщо надходить велика доза адреналіну, цей сигнал не відключається, і серце не може розслабитися, що призводить його у фатальний ненормальний ритм.

"Зазвичай ризики для здоров'я від кошмарів, як правило, непрямі і пов'язані з причинними факторами, що лежать в основі кошмарів. У вразливих людей, наприклад, у людей із серцевими захворюваннями кошмари можуть побічно сприяти смерті, хоча це трапляється рідко", — додала Пауніо.

За даними Американського фонду серця, випадки смертельного страху неймовірно рідкісні і зазвичай пов'язані з деякими прихованими захворюваннями серця.

Людина починає боятися засинати, якщо їй часто сняться кошмари Фото: ScienceAlert

Чим ще небезпечні кошмари?

Професор Марк Блегроув, психолог і експерт з кошмарів з Університету Суонсі, каже, що кошмари можуть призвести до проблем зі здоров'ям двома способами.

"Люди можуть прокинутися від кошмару і боятися знову заснути. Тому одна з найбільших проблем із кошмарами, коли вони трапляються, полягає в тому, що люди можуть втратити сон унаслідок цього", — пояснює він. І якщо для середньостатистичної людини, яка бачить кошмари рідко, вони не несуть загрози, то для 2-6% людей, які страждають від частих кошмарів, нічний недосип загрожує проблемами. Часті кошмари не тільки провокують втому, млявість і апатію, а й серйозно збільшують ризик серцевого нападу.

Дослідження, опубліковане цього року Корейським університетом, Соль, показало, що люди, які бачили кошмари, більш ніж удвічі частіше мали фактори ризику зупинки серця.

"Якщо ваш сон часто порушується, це може призвести до підвищеного ризику метаболічних розладів, як-от ожиріння і діабет другого типу, серцеві напади та інсульти", — зазначає Блегроув.

Другий момент — збільшення загального рівня стресу. Людина може боятися засинати через страх побачити кошмари або навіть турбуватися про те, що її кошмари можуть виявитися реальністю після пробудження.

Як запобігти кошмарам?

Видання Calm перерахувало способи мінімізувати кошмари, а то й зовсім уникнути їх. Зокрема, рекомендується встановити чіткий графік відходу до сну і не порушувати його, облаштувати спальне місце так, щоб було зручно і комфортно. І йдеться не лише про зручне ліжко, а й про прохолодне повітря в кімнаті, щільні штори тощо.

Мінімізувати кошмарний сон допоможе також управління стресом протягом дня. За годину до сну необхідно налаштуватися на спокій: вимкнути телевізор, відкласти вбік гаджети і зосередитися на собі. Можна увімкнути тиху розслаблювальну музику, почитати книжку.

Не варто щільно наїдатися на ніч, оскільки повний шлунок не сприяє якісному сну. Те ж стосується алкоголю та кофеїну.

Ще один момент, на який слід звернути увагу, — це ліки. Якщо після приймання якихось препаратів кошмари виникають частіше, є сенс звернутися до свого лікаря й обговорити це питання з ним.

Раніше Фокус писав, що вчені пов'язали кошмари і галюцинації з небезпечною хворобою.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.