Ученые объяснили, чем опасны ночные кошмары, и назвали самый страшный из них

Эксперты по изучению сна отмечают, что чаще всего кошмары снятся детям, и с возрастом количество таких снов уменьшается. Однако они могут вернутся, если у человека ПТСР, или он пережил какое-то травмирующее событие в жизни.

Сны, где люди видят свою смерть, пугали их всегда. Но этот страх возрос в разы после 9 ноября 1984 года, когда на экраны вышел культовый фильм Уэса Крэйвена "Кошмар на улице Вязов", где серийный убийца Фредди Крюгер охотился на подростков через их сны. В беседе с Daily Mail эксперты рассказали, чем на самом деле чреваты ночные кошмары, и к чему снится, если человек умирает во сне.

Ученые предупреждают, что самая большая опасность, связанная с кошмарами, исходит от потери полноценного сна. Во время кошмара тело и мозг человека приходят в сильную активность, проживая во сне страшный сценарий, нарисованный подсознанием, и в редких случаях этот ночной страх может спровоцировать сердечный приступ, который очень опасен для людей со слабым здоровьем.

Фильм "Кошмары на улице Вязов" поспособствовал боязни страшных ночных снов

Что такое кошмар?

Как говорится в отчете National Institutes of Health, кошмары – это яркие сны, которые могут быть угрожающими, расстраивающими, странными или иным образом беспокоящими. Они чаще случаются во время быстрого сна (БДГ), стадии сна, связанной с интенсивными сновидениями. Кошмары чаще возникают во второй половине ночи, когда больше времени проводится в БДГ-сне.

На очень простом уровне кошмар – это просто особенно мучительный сон, в котором человек испытывает сильный уровень негативных эмоций, таких как страх, отвращение или разочарование. Обычно люди начинают видеть кошмары в возрасте около трех или четырех лет. По мере взросления количество кошмаров уменьшается.

Проснувшись от кошмара, человек остро осознает, что произошло во сне, и многие люди чувствуют себя расстроенными или встревоженными. Физические симптомы, такие как изменение частоты сердечных сокращений или потоотделение, могут быть обнаружены и после пробуждения.

Кошмарные сны повышают тревожность и уровень адреналина в крови Фото: Getty Images

Что вызывает кошмары?

Ответ на этот вопрос до конца не изучен, однако профессор Тиина Паунио, эксперт по сну из Хельсинкского университета, говорит, что кошмары, вероятно, связаны с частями мозга, отвечающими за стресс. Во время кошмаров наблюдается всплеск уровня норадреналина в миндалевидном теле и голубом пятне – областях мозга, связанных со страхом, тревогой и яростью.

Если физиологические причины кошмаров до конца не изучены, то с психологией страшных снов все куда лучше.

"Кошмары обычно случаются при эмоциональном стрессе, поэтому острый жизненный стресс является одним из факторов риска. Образ жизни, в частности употребление алкоголя, является еще одним известным фактором риска возникновения кошмаров", – объяснила Паунио.

Очень часто кошмары снятся людям, пережившим травмирующий или страшный опыт: войну, насилие, потерю близкого человека.

Каких снов боятся люди?

По словам специалистов, чаще всего люди боятся видеть во сне свою смерть. Некоторые эксперты предполагают, что этот страх может быть настолько сильным, что он буквально пугает до смерти. Когда человек пугается, его тело переходит в реакцию бегства или испуга, выделяя поток химических веществ, включая адреналин и кортизол.

Хотя выброс адреналина может спасти жизнь, это химическое вещество токсично для наших органов в больших дозах. Когда адреналин вступает в контакт с рецепторами на клетках сердечной мышцы, он запускает химическую реакцию, которая заставляет сердце сокращаться. Если поступает большая доза адреналина, этот сигнал не отключается, и сердце не может расслабиться, что приводит его в фатальный ненормальный ритм.

"Обычно риски для здоровья от кошмаров, как правило, косвенные и связаны с причинными факторами, лежащими в основе кошмаров. У уязвимых людей, например, у людей с сердечными заболеваниями кошмары могут косвенно способствовать смерти, хотя это случается редко", – добавила Паунио.

По данным Американского фонда сердца, случаи смертельного страха невероятно редки и обычно связаны с некоторыми скрытыми заболеваниями сердца.

Человек начинает бояться засыпать, если ему часто снятся кошмары Фото: ScienceAlert

Чем еще опасны кошмары?

Профессор Марк Блэгроув, психолог и эксперт по кошмарам из Университета Суонси, говорит, что кошмары могут привести к проблемам со здоровьем двумя способами.

"Люди могут проснуться от кошмара и бояться снова заснуть. Поэтому одна из самых больших проблем с кошмарами, когда они случаются, заключается в том, что люди могут потерять сон в результате этого", – объясняет он. И если для среднестатистического человека, который видит кошмары редко, они не несут угрозы, то для 2-6% людей, страдающих от частых кошмаров, ночной недосып чреват проблемами. Частые кошмары не только провоцируют усталость, вялость и апатию, но и серьезно увеличивают риск сердечного приступа.

Исследование, опубликованное в этом году Корейским университетом, Соль, показало, что люди, которые видели кошмары, более чем в два раза чаще имели факторы риска остановки сердца.

"Если ваш сон часто нарушается, это может привести к повышенному риску метаболических расстройств, таких как ожирение и диабет второго типа, сердечные приступы и инсульты", – отмечает Блэгроув.

Второй момент – увеличение общего уровня стресса. Человек может бояться засыпать из-за страха увидеть кошмары или даже беспокоиться о том, что его кошмары могут оказаться реальностью после пробуждения.

Как предотвратить кошмары?

Издание Calm перечислило способы минимизировать кошмары, а то и вовсе избежать их. В частности, рекомендуется установить четкий график отхода ко сну и не нарушать его, обустроить спальное место так, чтобы было удобно и комфортно. И речь – не только об удобной кровати, но и о прохладном воздухе в комнате, плотных шторах и тому подобное.

Минимизировать кошмарный сон поможет также управление стрессом в течение дня. За час до сна необходимо настроится на покой: выключить телевизор, отложить в сторону гаджеты и сосредоточиться на себе. Можно включить тихую расслабляющую музыку, почитать книгу.

Не стоит плотно наедаться на ночь, поскольку полный желудок не способствует качественному сну. То же касается алкоголя и кофеина.

Еще один момент, на который следует обратить внимание, – это лекарства. Если после приема каких-то препаратов кошмары возникают чаще, имеет смысл обратиться к своему врачу и обсудить этот вопрос с ним.

Ранее Фокус писал, что ученые связали кошмары и галлюцинации с опасной болезнью.

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