Пугающие сигналы организма: ученые связали кошмары и галлюцинации с опасной болезнью

Ночные кошмары и внезапные галлюцинации посреди дня долгое время считались врачами симптомами различных заболеваний. Но теперь, ученые выяснили, что они предвещают развитие поражающего весь организм недуга.

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Кошмары, нарушающие наш сон, и дневные галлюцинации могут быть не просто пугающими явлениями, а сигнализировать о начале аутоиммунных заболеваний, таких как красная волчанка (СКВ), говорится в исследовании международной группы под руководством ученых из Кембриджского университета и Королевского колледжа Лондона. Важность этих новых результатов заключается в том, что некоторым пациентам изначально ставили неверный диагноз психотических эпизодов или суицидальных мыслей, прежде чем признать их ранним признаком аутоиммунного заболевания, пишет King’s College London.

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В исследовании, опубликованном в журнале eClinicalMedicine, приняли участие 676 человек с СКВ, при котором иммунная система атакует собственные ткани и органы организма, вызывая воспаление, поражающее различные его области, включая суставы, мозг и легкие. Исследователи также опросили 69 пациентов и 50 врачей, задавая вопросы о времени и порядке появления 29 неврологических и психологических симптомов, таких как депрессия и галлюцинации.

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Одним из примечательных результатов стало то, что нарушенный сон, включающий яркие и мучительные кошмары, был распространенным симптомом, о котором сообщали трое из пяти пациентов, и часто возникал более чем за год до начала волчанки. Кроме того, 60% пациентов с волчанкой испытывали кошмары перед галлюцинациями, которые часто описывались как яркие и мучительные.

Исследование ученых также показало, что такие термины, как "дневные кошмары", помогали пациентам чувствовать себя менее напуганными, когда они описывали свои галлюцинации, предоставляя обоснование внезапным явлениям. Многие пациенты и специалисты ранее не связывали кошмары и галлюцинации с обострением аутоиммунного заболевания. Этот новый взгляд на старую болезнь может привести к улучшению качества лечения за счет раннего распознавания предупреждающих признаков и потенциального сокращения времени пребывания в клинике за счет предотвращения обострений.

Доктор Мелани Слоан из Кембриджского университета подчеркнула важность того, чтобы врачи обсуждали эти симптомы с пациентами и документировали их прогрессирование. Профессор Дэвид Д'Круз из Королевского колледжа Лондона поддержал этот подход, отметив общность нейропсихиатрических симптомов при системном аутоиммунитете и призвав врачей чаще спрашивать об этих симптомах, чтобы раньше выявлять обострения заболевания.

Ранее Фокус писал об опасностях нерегулярного сна. Согласно недавнему опубликованному исследованию, люди с нерегулярной продолжительностью сна более склонны к развитию атеросклероза, который представляет собой образование бляшек на стенках артерий.

Также Фокус писал о том, чем опасен дневной сон. Новое исследование полагает, что вздремнуть в течение дня может быть не только не полезно, но и крайне опасно для нашего здоровья.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.