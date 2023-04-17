30 опасных минут. Почему следует избегать дневного сна и как это связано с инсультом

Новое исследование полагает, что вздремнуть в течение дня может быть не только не полезно, но и крайне опасно для нашего здоровья.

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Дневной сон чрезвычайно распространен, а некоторые исследования неоднократно отмечали его пользу для организма. Однако новое исследование ученых предполагает, что подобная сиеста может обернуться весьма существенными проблемами со здоровьем, а порой и вовсе повысить риск инсульта в 5 раз, пишет Financial Express.

Результаты нового исследования, проведенного учеными из Университетской больницы Хуана Рамона Хименеса (Испания) свидетельствуют о том, что дневной сон продолжительностью 30 минут и больше связан с развитием мерцательной аритмии.

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Мерцательная аритмия представляет собой состояние, вызванное плохим кровотоком, которое приводит к нерегулярному, а часто и учащенному сердцебиению. Отметим, что данное нарушение является одним из самых распространенных в мире — в общей сложности от него страдают более 40 миллионов человек в разных уголках земного шара. При этом результаты исследования свидетельствуют о том, что у людей с подобной аритмией риск инсульта повышается в 5 раз, чем у здоровых сверстников.

По словам автора исследования доктора Хесуса Диас-Гутьеррес, результаты исследования свидетельствуют о том, что дневной сон должен быть продолжительностью менее получаса. Более того, ученые настоятельно не рекомендуют людям с нарушениями сна использовать сиесту в качестве компенсации недостатка сна.

Ученые отмечают, что результаты исследования предполагают, что характер сна может играть роль в развитии мерцательной аритмии. Однако на сегодня это исследование является единственным в своем роде, которое изучает взаимосвязь дневного сна с развитием аритмии и повышением риска инсульта.

В ходе исследования ученые использовали данные Исследовательского проекта Университета Наварры. В общей сложности ученые использовали данные почти 20,5 тысяч реципиентов, у которых на исходном уровне не наблюдалось мерцательной аритмии. Далее участники исследования каждые два года заполняли соответствующую анкету, в ходе которых ученые собирали такие данные:

социально-демографические (возраст, пол, рабочее время);

состояние здоровья (уровень холестерина, кровяное давление, диабет, апноэ, сердечно-сосудистые заболевания, в том числе мерцательная аритмия);

образ жизни (дневной сон, вредные привычки, диеты, просмотр телевизора);

рост и вес.

Далее испытуемых разделили на три группы в зависимости от продолжительности их дневного сна на исходном этапе:

отсутствие дневного сна;

дневной сон менее 30 минут;

дневной сон более 30 минут.

Отметим, что о появлении мерцательной аритмии сначала заявляли сами испытуемые, а затем данные подтверждались экспертным комитетом кардиологов. Риск фибрилляции предсердий в зависимости от продолжительности дневного сна был проанализирован после корректировки информации, собранной в анкете.

Далее исследователи изучили связь между продолжительностью дневного сна и развитием аритмии. Результаты исследования свидетельствуют о том, что оптимальная продолжительность дневного сна составляет от 15 до 30 минут — в таком случае человек не поддается риску развития аритмии и инсульта.

Ученые отмечают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, что полезнее — отсутствие дневного сна или его продолжительность до 30 минут. При этом уже сейчас исследователи знают, что короткий дневной сон может улучшить циркадный ритм, снижает уровень кровяного давления и даже уменьшает стресс.

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