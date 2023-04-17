30 небезпечних хвилин. Чому слід уникати денного сну і як це пов'язано з інсультом

Нове дослідження вважає, що подрімати протягом дня може бути не тільки не корисно, а й вкрай небезпечно для нашого здоров'я.

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Денний сон є надзвичайно поширеним, а деякі дослідження неодноразово зазначали його користь для організму. Однак новий дослід вчених припускає, що подібна сієста може обернутися дуже суттєвими проблемами зі здоров'ям, а часом і зовсім підвищити ризик інсульту в 5 разів, пише Financial Express.

Результати нового дослідження, проведеного вченими з Університетської лікарні Хуана Рамона Хіменеса (Іспанія), свідчать про те, що денний сон тривалістю 30 хвилин і більше пов'язаний з розвитком миготливої аритмії.

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Миготлива аритмія є станом, викликаним поганим кровотоком, який призводить до нерегулярного, а часто і прискореного серцебиття. Зазначимо, що це порушення є одним із найпоширеніших у світі — загалом від нього страждають понад 40 мільйонів людей у різних куточках земної кулі. До того ж результати дослідження свідчать, що у людей з подібною аритмією ризик інсульту вище в 5 разів, ніж у здорових однолітків.

За словами автора дослідження доктора Хесуса Діас-Гутьєрреса, результати експерименту свідчать про те, що денний сон має бути тривалістю менше ніж пів години. До того ж вчені наполегливо не рекомендують людям з порушеннями сну використовувати сієсту як компенсацію нестачі сну.

Вчені зазначають, що результати дослідження припускають, що характер сну може грати роль у розвитку миготливої аритмії. Однак на сьогодні цей дослід є єдиним у своїй галузі, який вивчає взаємозв'язок денного сну з розвитком аритмії та підвищенням ризику інсульту.

Під час дослідження вчені використали дані дослідницького проєкту Університету Наварри. Загалом вчені використали майже 20,5 тисячі реципієнтів, у яких на вихідному рівні не спостерігалося миготливої аритмії. Далі учасники дослідження кожні два роки заповнювали відповідну анкету, під час яких вчені збирали такі дані:

соціально-демографічні (вік, стать, робочий час);

стан здоров'я (рівень холестерину, кров'яний тиск, діабет, апное, серцево-судинні захворювання, зокрема й миготлива аритмія);

спосіб життя (денний сон, шкідливі звички, дієти, перегляд телевізора);

зріст та вага.

Далі піддослідних розділили втричі групи залежно від тривалості їх денного сну на початковому етапі:

відсутність денного сну;

денний сон менше ніж 30 хвилин;

денний сон понад 30 хвилин.

Зазначимо, що про появу миготливої аритмії спочатку заявляли самі піддослідні, а потім дані підтверджували експертний комітет кардіологів. Ризик фібриляції передсердь залежно від тривалості денного сну проаналізовано після коригування інформації, зібраної в анкеті.

Далі дослідники вивчили зв'язок між тривалістю денного сну та розвитком аритмії. Результати дослідження свідчать, що оптимальна тривалість денного сну становить від 15 до 30 хвилин — у такому разі людина не піддається ризику розвитку аритмії та інсульту.

Вчені зазначають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, що корисніше — відсутність денного сну або його тривалість до 30 хвилин. Водночас вже зараз дослідники знають, що короткий денний сон може поліпшити ритм циркадний, знижує рівень кров'яного тиску і навіть зменшує стрес.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як покращити сон, щоб жити довше.