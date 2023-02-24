Кількість не головна. Вчені розповіли, як покращити сон, щоб жити довше

Нове дослідження передбачає, що кількість сну щодня грає меншу роль, ніж передбачалося раніше. Набагато важливіше щось інше.

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Не секрет, що гарний нічний сон і відпочинок можуть значно покращити наше самопочуття й увесь день загалом. Однак нове дослідження припускає, що сон насправді здатний не тільки зробити нам задоволення, але він також здатний продовжити наше життя на роки, пише The Guardian.

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Учені з медичного центру Бет Ісраель Діаконіс у Бостоні та Гарвардської медичної школи виявили, що важливу роль відіграє не сама кількість сну, а скоріше його якість. Результати дослідження свідчать про те, що чоловіки, які регулярно добре сплять, можуть жити на майже 5 років довше за тих, хто цього не робить. У жінок цей показник дорівнює двом рокам. Крім того, вчені також виявили, що ті, хто краще спить, у результаті володіють кращим здоров'ям протягом усього життя.

Результати дослідження також свідчать, що молоді люди, які добре сплять, рідше вмирають раніше часу. Водночас учені зауважили, що кількість самого сну сама по собі не є достатньою для досягнення можливої користі для здоров'я, якість сну — не менш важлива.

Важливо розуміти, що хороший сон ґрунтується на 5 факторах:

ідеальна тривалість сну від 7 до 8 годин на добу;

труднощі із засинанням не частіше двох разів на тиждень;

проблеми зі сном не частіше двох разів на тиждень;

відмова від снодійного;

почуття бадьорості після пробудження протягом принаймні 5 днів на тиждень.

Результати свідчать, що близько 8% смертей із будь-якої причини можуть бути пов'язані з поганим сном. За словами лікаря-ординатора з внутрішніх хвороб Медичного центру Бет Ісраель Діаконіс у Бостоні, доктора Франка К'яна, вони з колегами виявили чіткий зв'язок між якістю сну та зниженням смертності від усіх причин і серцево-судинних захворювань.

За словами співавтора дослідження наукового співробітника Гарвардської медичної школи Цянь, результати дослідження підтверджують, що самої кількості сну на добу недостатньо. Людям дійсно необхідно мати спокійний сон і не мати проблем із засинанням, щоби продовжити своє життя і бути здоровішими.

Дослідження включало дані понад 172 тисячі осіб із середнім віком близько 50 років, 54% з них були жінки, які брали участь у національному опитуванні про стан здоров'я в період із 2013 по 2018 роки.

Загалом за реципієнтами спостерігали 4,3 року, за цей час померло понад 8,5 тисячі людей, які взяли участь в опитуванні. Водночас третина смертей із них була спричинена серцево-судинними захворюваннями, 24% — раком і 46% — іншими причинами.

Дослідження показало, що люди, у яких спостерігалися всі п'ять сприятливих факторів сну, мали на 30% менше шансів померти з будь-якої причини, ніж ті, які мали лише від 0 до 1 сприятливого фактору сну. Їхні шанси також знижувалися на 21% померти від серцево-судинних захворювань, на 19% — від раку та на 40% — від причин, відмінних від хвороб серця або раку.

Учені зазначають, що серед жінок і чоловіків, які повідомили про наявність усіх п'яти показників якості сну (5 балів), тривалість життя була на 4,7 року вищою в чоловіків та на 2,5 вищою для жінок. Зазначимо, що в цьому дослідженні вчені оцінили збільшення очікуваної тривалості життя, починаючи з 30 років, проте впевнені, що модель можна використовувати для тривалості життя і з іншого віку.

Дослідники також зазначають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чому якість сну сильніше впливає на тривалість життя чоловіків і менше — на жінок.

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