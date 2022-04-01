Виведено точну формулу. Вчені назвали найкращий час доби для філіжанки кави

Дослідники кажуть, що все залежить від цілей, таких як зарядитися бадьорістю, потренуватися або навіть поспати.

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Експерти кажуть, що чашка кави зранку не обов'язково стане запорукою бадьорості на весь день. За словами вчених, все залежить від того, що людина планує зробити цього дня, пише Inverse.

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Існують три червоні маркери, на які варто звертати увагу перед тим, як випити чашку кави.

Розумова активність;

Сон;

Фізичні тренування.

Найкращий час для розумової активності

[ + – ] Каву краще випити через кілька годин після пробудження Фото: ScienceAlert

Американський дієтолог Лаура Чіпулло стверджує, що найкращий час для того, щоб підбадьоритися чашкою кави — середина ранку чи ранній день.

"Кава необхідно пити, коли організм виробляє найменшу кількість кортизолу, а це приблизно через 3-4 години після пробудження", — каже Чіпулло.

Так кавомани дають час своєму організму зниження рівня кортизолу в організмі після пробудження. Справа в тому, що кортизол — так званий "гормон стресу", допомагає людині відчувати себе бадьорою.

Відразу після пробудження тіло людини наповнюється кортизолом, який швидко переводить нас зі сну в стан неспання. Навіть якщо людина не відчуває жодного стресу, кількість кортизолу в її організмі залишається на високому рівні ще 30-45 хвилин після пробудження.

Водночас кофеїн підвищує рівень кортизолу в організмі, тому люди відчувають себе бадьорими після чашки цього напою. Вживання кави відразу після пробудження продовжує стан збудження, що може викликати стрес.

Якщо ж рівень кортизолу залишається високим, людина може мати такі побічні ефекти як:

Дратівливість;

Збільшення маси тіла;

М'язова слабкість;

Надмірний ріст волосся.

Експерти радять почекати щонайменше годину після пробудження, поки рівень кортизолу знизиться до вихідного стану. Ефект від однієї чашки кави можна відчути вже через 10 хвилин, але кофеїн повністю вбереться в кров лише через 30 хвилин або навіть годину.

Найкращий час для кави та сну

[ + – ] Кавовий сон – лайфхак для тих, кому потрібний швидкий заряд енергії Фото: pexels.com

Останній прийом кави повинен відбуватися не менш як за 6 годин до сну. Наприклад, якщо людина планує лягти спати о 23:00, тоді її остання чашка кави має бути не пізніше 17:30.

Інакше людина може втратити кілька годин сну. Вся справа в аденозині — молекулі втоми, що накопичується у мозку людини. Рівень аденозину є найнижчим вранці і збільшується протягом усього дня. Рекордний рівень концентрації аденозину досягає до вечора. Кофеїн блокує аденозинові рецептори в мозку, що усуває сонливість.

Також наголошується, що необхідно близько 10 годин, щоб повністю вивести кофеїн з організму людини.

Щоправда, існує таке поняття як "кавовий сон", що допомагає організму зарядитися енергією. Кавовий сон — це коли людина випиває одну чашку кави та негайно лягає спати на 20 хвилин. Сон протягом такого часу не дає організму перейти в глибшу стадію, що запобігає відчуттю втоми після пробудження (інерція сну). Також 20 хвилин достатньо, щоби почав діяти кофеїн, збільшуючи почуття бадьорості.

Найкращий час для кави, щоб покращити тренування

[ + – ] Кава допоможе у тренуваннях Фото: pexels.com

Додатковий заряд енергії допомагає людям витримувати інтенсивніші тренування. Дослідження показують, що чашка кави перед заняттями спортом робить тренування ефективнішими.

Експерти радять пити каву як мінімум за годину до тренувань наступного виду:

Витривалість;

Фізична сила;

Анаеробне (силове) навантаження;

Аеробне навантаження (роботу невисокої потужності протягом тривалого часу).

Дослідження також показують, що чашка кави може підвищити ефективність тренувань із віджиманнями та випадами. Кофеїн може підвищувати силу людини та силу м'язів верхньої частини тіла. Що стосується бігу, то кофеїн загалом збільшує пройдену дистанцію.

Але всі позитивні ефекти зберігаються лише у випадку, якщо людина не зловживає кофеїном. Для дорослих і здорових людей рекомендується пити не більше 400 міліграм кофеїну на день (близько 4-5 стандартних чашок кави). Якщо цей поріг перевищено, кава швидше зашкодить організму, ніж допоможе йому.