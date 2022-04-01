Выведена точная формула. Ученые назвали лучшее время суток для чашечки кофе

Исследователи говорят, что все зависит от преследуемых целей, таких как зарядиться бодростью, потренироваться или даже поспать.

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Эксперты говорят, что чашка кофе с самого утра не обязательно станет залогом бодрости на весь день. По словам ученых, все зависит от того, что человек планирует сделать в этот день, пишет Inverse.

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Существуют три красных маркера, на которые стоит обращать внимание перед тем, как выпить чашечку кофе:

Умственная активность;

Сон;

Физические тренировки.

Лучшее время для умственной активности

[ + – ] Кофе лучше выпить спустя несколько часов после пробуждения Фото: ScienceAlert

Американский диетолог Лаура Чипулло утверждает, что лучшее время для того, чтобы взбодриться чашкой кофе – середина утра или ранний день.

"Кофе необходимо пить, когда организм вырабатывает наименьшее количество кортизола, а это примерно через 3–4 часа после пробуждения", – говорит Чипулло.

Так кофеманы дают время своему организму для снижения уровня кортизола в организме после пробуждения. Дело в том, что кортизол – это так называемый "гормон стресса", он помогает человеку чувствовать себя бодрым.

Сразу после пробуждения тело человека наполняется кортизолом, который быстро переводит нас из сна в состояние бодрствования. Даже если человек не ощущает никакого стресса, количество кортизола в его организме остается на высоком уровне еще 30–45 минут после пробуждения.

В это же время, кофеин повышает уровень кортизола в организме, поэтому люди чувствуют себя бодрыми после чашки этого напитка. Употребление кофе сразу де после пробуждения продлевает состояние возбуждения, что может вызвать стресс.

Если же уровень кортизола остается высоким, человек может испытывать такие побочные эффекты как:

Раздражительность;

Увеличение массы тела;

Мышечная слабость;

Избыточный рост волос.

Эксперты советуют подождать не менее часа после пробуждения, пока уровень кортизола снизится до исходного состояния. Эффект от одной чашки кофе можно ощутить уже через 10 минут, но кофеин полностью впитается в кровь лишь через 30 минут или даже час.

Лучшее время для кофе и сна

[ + – ] Кофейный сон - лайфхак для тех, кому нужен быстрый заряд энергии Фото: pexels.com

Последний прием кофе должен происходить не менее чем за 6 часов до сна. Например, если человек планирует лечь спать в 23:00, тогда его последняя чашка кофе должна быть не позднее 17:30.

В противном случае, человек может потерять несколько часов сна. Все дело в аденозине – молекуле усталости, которая накапливается в мозге человека. Уровень аденозина самый низкий утром и увеличивается на протяжении всего дня. Рекордного уровня концентрация аденозина достигает к вечеру. Кофеин же блокирует аденозиновые рецепторы в мозге, что устраняет сонливость.

Также отмечается, что необходимо около 10 часов, чтобы полностью вывести кофеин из организма человека.

Правда, существует такое понятие как "кофейный сон", который помогает организму зарядиться энергией. Кофейный сон – это когда человек выпивает одну чашу кофе и немедленно ложится спать на 20 минут. Сон в течение такого времени не дает организму перейти в более глубокую стадию, что предотвращает ощущение усталости после пробуждения (инерция сна). Также 20 минут достаточно, чтобы начал действовать кофеин, увеличивая чувство бодрости.

Лучшее время для кофе, чтобы улучшить тренировки

[ + – ] Кофе поможет в тренировках Фото: pexels.com

Дополнительный заряд энергии помогает людям выдерживать более интенсивные тренировки. Исследования показывают, что чашка кофе перед занятиями спортом делает тренировки более эффективными.

Эксперты советуют пить кофе как минимум за час до тренировок следующего вида:

Выносливость;

Физическая сила;

Анаэробная (силовая) нагрузка;

Аэробная нагрузка (работу невысокой мощности в течение длительного времени).

Исследования также показывают, что чашка кофе может повысить эффективность тренировок с отжиманиями и выпадами. Кофеин может повышать силу человека и силу мышц верхней части тела. В случае с бегом, то кофеин в целом увеличивает пройденную дистанцию.

Но все позитивные эффекты сохраняются лишь в случае, если человек не злоупотребляет кофеином. Для взрослых и здоровых людей рекомендуется пить не более 400 миллиграммов кофеина в день (около 4-5 стандартных чашек кофе). Если этот порог превышается, кофе скорее навредит организму, чем поможет ему.