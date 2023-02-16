Нерегулярный сон. Ученые рассказывают о последствиях ночного образа жизни

Согласно недавнему опубликованному исследованию, люди с нерегулярной продолжительностью сна более склонны к развитию атеросклероза, который представляет собой образование бляшек на стенках артерий.

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Атеросклероз может приводить к сужению артерий и блокированию притока крови, кислорода и питательных веществ к телу. Кроме того, согласно информации, опубликованной Американской кардиологической ассоциацией, атеросклероз может привести к образованию тромбов, что может увеличить риск сердечного приступа или инсульта, именно поэтому ведущий автор исследования Келси Фулл, доктор философии, магистр здравоохранения, доцент медицины в отделении эпидемиологии в Вандербильте, стала изучать эту тему более подробно, пишет Pharmacy Times.

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"Это исследование является одним из первых, в котором представлены доказательства связи между нерегулярной продолжительностью и временем сна и атеросклерозом", — сказала Фулл в недавнем пресс-релизе.

Ученые провели исследование, чтобы оценить связь между режимом сна и риском развития атеросклероза. Они выявили 2000 пациентов, у которых не было сердечно-сосудистых заболеваний, которые были в возрасте от 45 до 84 лет.

В течение 3 лет участники носили наручные устройства для определения времени сна и бодрствования. Во время сна они измеряли продолжительность сна, общее количество времени, в течение которого человек полностью спит в постели, и время сна, определяемое как время, необходимое человеку, чтобы заснуть каждую ночь.

Кроме того, участники заполнили недельный дневник сна и приняли участие в 1-ночном домашнем исследовании сна, где исследователи измеряли дыхание пациентов, фазы сна, пробуждение после начала сна и частоту сердечных сокращений. Артериальные бляшки измеряли по концентрации накопления кальцифицированных жировых бляшек в артериях (кальций коронарных артерий), накоплению жировых бляшек в артериях шеи (наличие каротидных бляшек), толщине комплекса сонных артерий и сужению периферических артерий.

Результаты показали, что различная продолжительность сна (более 2 часов разницы в неделю) увеличивает вероятность накопления каротидных бляшек у человека на 12% и повышает вероятность сужения периферических артерий. Кроме того, нерегулярное время сна, которое варьировалось более чем на 90 минут в неделю, увеличивало вероятность высокого уровня кальция в коронарных артериях в 1,43 раза. Исследователи не обнаружили связи между нерегулярным временем сна и другими маркерами сердечно-сосудистых заболеваний.

На основе этих данных ученые предполагают, что взрослые должны спать от 7 до 9 часов каждую ночь. Плохой сон был в последствии связан с сердечными заболеваниями, гипертонией, ожирением, диабетом 2 типа и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Поддержание регулярного графика сна и снижение изменчивости сна — это легко регулируемый образ жизни, который может не только помочь улучшить сон, но и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у стареющих взрослых", — сказал Фулл в пресс-релизе.

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