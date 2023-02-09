Бычья кровь поможет в лечении последствий инсульта, - ученые

Prolong Pharmaceuticals объявили о презентации данных первой фазы клинических испытаний средства, которое позволит минимизировать последствия ишемического инсульта.

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В скором времени биофармацевтическая компания обнародует результаты клинической стадии исследования HEMERA-1, в котором тестировался PP-007, пишет Business Wire. Это произойдет на сессии Late-Breaking Science во время ISC 2023 в Далласе, штат Техас, и на предстоящей конференции PAIRS в Дубае.

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PP-007 (пегилированный карбоксигемоглобин крупного рогатого скота) представляет собой новый экспериментальный биофармацевтический продукт, который улучшает ток крови в микрососудах, способствуя переносу кислорода к лишенным кислорода (гипоксическим) клеткам и тканям. В нескольких моделях инсульта было показано, что PP-007 улучшает общее кровообращение. Он доставляет кислород в гипоксические области мозга после закупорки крупных сосудов (ЗКС), уменьшая гибель нейронов, а также другие последствия инсульта. HEMERA-1 является первым клиническим испытанием PP-007 на примере ЗКС.

Доктор Итало Линфанте, медицинский директор отдела интервенционной нейрорадиологии в Институте неврологии Майами и главный ученый исследования, заявил: "Оценка PP-007 у пациентов с закупоркой крупных сосудов, перенесших механическое удаление тромба, показала приемлемую безопасность и переносимость. Механизм действия PP-007 включает усиление кровотока и расширение сосудов общего кровообращения, целенаправленную доставку кислорода в области ишемии (локальное снижение кровообращения) в течение 24 часов. Эта уникальная молекула может улучшить неврологические показатели и исходы у пациентов с инсультом".

"Это исследование представляет собой ключевую веху в клинической разработке PP-007, основанной на наших убедительных доклинических и клинических данных по лечению состояний ишемии/гипоксии. Мы чрезвычайно благодарны участникам исследования и группам клинических исследований, проводившим это важное исследование в столь сложное время с продолжающимся COVID-19", — заявил Рональд Джубин, доктор философии, вице-президент по раннему развитию в Prolong.

Само исследование HEMERA-1 проводилось в нескольких медицинских центрах США. В дополнение к многочисленным опубликованным неклиническим исследованиям ишемии/гипоксии и анемии, более 270 человек в 12 клинических испытаниях получали лечение однократной или многократной дозой PP-007 при спонтанном кровоизлиянии в головном мозге, тяжелой угрожающей жизни анемии и других заболеваниях или состояниях с основным компонентом ишемии/гипоксии, такие как бета-талассемия и серповидно-клеточная анемия.

Ученые надеются перевернуть представление о невозможности профилактировать тяжелые последствия ишемических инсультов и других состояний, при которых наблюдается недостаток кислорода в тканях. Данная разработка снизит шанс развития осложнений и сопутствующую смертность от них.

Ранее Фокус писал о том, что люди с определенной группой крови находятся в зоне риска развития инсульта. Ученые изучили около 50 различных исследований генетики и инсультов. В общей сложности в них приняли более 600 тысяч человек — из них лишь 17 тысяч реципиентов перенесли инсульт, остальные — были абсолютно здоровы.