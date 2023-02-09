Бичача кров допоможе в лікуванні наслідків інсульту, — вчені

Prolong Pharmaceuticals оголосили про презентацію даних першої фази клінічних випробувань засобу, що дозволить мінімізувати наслідки ішемічного інсульту.

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Незабаром біофармацевтична компанія оприлюднить результати клінічної стадії дослідження HEMERA-1, де тестувався PP-007, пише Business Wire. Це відбудеться на сесії Late-Breaking Science під час ISC 2023 у Далласі, штат Техас, і на майбутній конференції PAIRS у Дубаї.

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PP-007 (пегільований карбоксигемоглобін великої рогатої худоби) — це новий експериментальний біофармацевтичний продукт, який покращує кровообіг у мікросудинах, сприяючи перенесенню кисню до позбавлених кисню (гіпоксичних) клітин і тканин. У кількох моделях інсульту було показано, що PP-007 покращує загальний кровообіг. Він доставляє кисень у гіпоксичні області мозку після закупорки великих судин (ЗВС), зменшуючи загибель нейронів, а також інші наслідки інсульту. HEMERA-1 є першим клінічним випробуванням PP-007 з прикладу ЗВС.

Доктор Італо Лінфанте, медичний директор відділу інтервенційної нейрорадіології в Інституті неврології Маямі та головний учений дослідження, заявив: "Оцінка PP-007 у пацієнтів із закупоркою великих судин, які перенесли механічне видалення тромбу, показала прийнятну безпеку та переносимість. Механізм дії PP-0 включає посилення кровотоку та розширення судин загального кровообігу, цілеспрямовану доставку кисню в області ішемії (локальне зниження кровообігу) протягом 24 годин. Ця унікальна молекула може покращити неврологічні показники та наслідки в пацієнтів із інсультом".

"Це дослідження є ключовою віхою в клінічній розробці PP-007, заснованої на наших переконливих доклінічних і клінічних даних щодо лікування станів ішемії/гіпоксії. Ми надзвичайно вдячні учасникам дослідження та групам клінічних досліджень, які проводили це важливе дослідження в такий складний час із продовженим COVID-19", — заявив Рональд Джубін, доктор філософії, віцепрезидент із раннього розвитку в Prolong.

Саме дослідження HEMERA-1 проводили в кількох медичних центрах США. На додаток до численних опублікованих неклінічних дослідженнь ішемії/гіпоксії та анемії, понад 270 осіб у 12 клінічних випробуваннях отримували лікування одноразовою або багаторазовою дозою PP-007 в разі спонтанного крововиливу в головному мозку, тяжкої та загрозливої для життя анемії та інших захворювань або станів із основним компонентом гіпоксії, таких як бета-таласемія та серповидно-клітинна анемія.

Учені сподіваються перевернути уявлення про неможливість профілактувати тяжкі наслідки ішемічних інсультів та інших станів, за яких спостерігається нестача кисню в тканинах. Ця технологія знизить шанс розвитку ускладнень і супутню смертність від них.

Раніше Фокус писав про те, що люди з певною групою крові перебувають у зоні ризику розвитку інсульту. Вчені вивчили близько 50 різних досліджень генетики й інсультів. Загалом у них взяли понад 600 тисяч людей — із них лише 17 тисяч реципієнтів перенесли інсульт, решта була абсолютно здорова.