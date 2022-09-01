У людей з певною групою крові ризик раннього інсульту вищий: що потрібно знати

Вчені виявили новий спосіб прогнозування та запобігання раннім інсультам — допоможе кров.

Нове дослідження вчених з Медичної школи Університету Меріленду показало, що люди з певною групою крові більш схильні до ризику розвитку інсульту в ранньому віці, ніж інші, пише Scitech Daily.

Вчені вивчили близько 50 різних досліджень генетики та інсультів. Загалом у них прийняли понад 600 тисяч осіб — лише 17 тисяч реципієнтів перенесли інсульт, інші — були абсолютно здорові.

Під час аналізу були вивчені всі зібрані хромосоми, щоб визначити схильність до ранніх інсультів. Виявилося, що найвищий ризик розвитку інсульту у ранньому віці спостерігається у людей із другою групою крові (група А). Найменше ризикують власники найпоширенішої групи крові у світі — першої (О). Також аналіз показав, що людей з третьою групою крові (В) виявилися найбільш схильні до інсульту незалежно від віку.

Проте вчені зазначають, що зв'язок групи крові та ризик розвитку інсульту в пізнішому віці здається не таким переконливим, як у ранньому.

Керівник групи доктор Стівен Кіттнер також вважає, що поки що вчені мають замало даних, щоб зрозуміти, як саме група крові впливає на ризик розвитку хвороби. Але передбачає, що це пов'язано з білками, відповідальними за формування тромбів. До речі, раніше дослідження вчених показало, що люди з другою групи крові більш схильні до утворення тромбів у ногах — відомому, як тромбоз глибоких вен.

Основні симптоми інсульту

Раптове запаморочення чи біль;

Слабкість та нудота;

Оніміння кінцівок;

Оніміння чи параліч обличчя (найчастіше лише половини);

Порушення зору загалом чи одного ока;

Порушення координації та рівноваги.

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