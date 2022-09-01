У людей с определенной группой крови риск раннего инсульта выше: что нужно знать

Ученые обнаружили новый способ прогнозирования и предотвращения ранних инсультов — поможет кровь.

Новое исследование ученых из Медицинской школы Университета Мэриленда показало, что люди с определенной группой крови более подвержены риску развития инсульта в раннем возрасте, чем другие, пишет Scitech Daily.

Ученые изучили около 50 различных исследований генетики и инсультов. В общей сложности в них приняли более 600 тысяч человек — из них лишь 17 тысяч реципиентов перенесли инсульт, остальные — были абсолютно здоровы.

В ходе анализа были изучены все собранные хромосомы, чтобы определить некую предрасположенность к ранним инсультам. Оказалось, что наивысший риск развития инсульта в раннем возрасте наблюдается у людей со второй группой крови (группа А). Менее всего подвержены риску обладатели самой распространенной группы крови в мире — первой (О). Также анализ показал, что людей с третьей группой крови (В) оказались наиболее подвержены инсульту независимо от возраста.

Однако ученые отмечают, что связь группы крови и риск развития инсульта в более позднем возрасте кажется не столь убедительной, как в раннем.

Руководитель группы доктор Стивен Киттнер также считает, что пока у ученых слишком мало данных, чтобы понять, как именно группа крови влияет на риск развития болезни. Но предполагает, что это связано с белками, отвечающими за формирование тромбов. Кстати, более ранее исследование ученых показало, что люди со второй группы крови более подвержены образованию тромбов в ногах — известному, как тромбоз глубоких вен.

Основные симптомы инсульта

Внезапное головокружение или боль;

Слабость и тошнота;

Онемение конечностей;

Онемение или паралич лица (чаще всего лишь одной половины);

Нарушение зрения в целом или одного глаза;

Нарушение координации и равновесия.

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