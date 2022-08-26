Опасные звоночки. Ученые назвали малозаметные симптомы сердечной недостаточности

В новом исследовании кардиологическая ассоциация назвала наиболее распространенные ранние симптомы, на которые стоит обратить внимание.

Сердечная недостаточность — одно из наиболее распространенных заболеваний, от которого все еще не найдено лекарство. Только в Соединенных Штатах от нее страдают более шести миллионов человек. В новом исследовании ученые обратили внимание на ранние симптомы, которые могут спасти жизни, пишет Futurism.

Американская кардиологическая ассоциация (АНА) провела анализ наиболее распространенных ранних симптомов сердечной недостаточности, на которые нам стоит обратить внимание.

Ранние симптомы сердечной недостаточности:

усталость (наиболее распространенный симптом);

одышка;

расстройство желудка;

тошнота;

рвота;

потеря аппетита;

снижение активности;

атрофия мышц.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что наиболее опасным считается сочетание усталости и одышки — эти два симптома вместе могут повлечь за собой снижение активности, которое в свою очередь может привести к атрофии мышц. По мнению АНА, в таком случае стоит незамедлительно обратиться к врачу — симптоматика свидетельствует о том, что состояние пациента ухудшилось.

Исследователи считают, что опубликованные в новом исследовании симптомы — опасные звоночки, которые свидетельствуют об ухудшении состояния пациента и являются предвестниками госпитализации, а возможно даже смерти.

Результаты АНА, также свидетельствуют о том, что сердечная недостаточность у женщин протекает гораздо более сложно. В ходе исследования выяснилось, что женщины, как правило, сообщают о большем количестве физических симптомов — например, физическая боль, повышенная тревога и депрессии.

Еще одним важным симптомом, по мнению ученых, является снижение когнитивных функций. Однако сегодня этот фактор не входит в список официальных симптомов.

Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не может перекачивать достаточное количество крови к органам. Малозаметные первые симптомы помогут в дальнейшем людям предотвратить развитие болезни, а возможно даже предупредить ее возникновение.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что всего один авокадо в неделю способен значительно улучшить здоровье сердца.