Один авокадо в неделю может значительно улучшить здоровье сердца – американские кардиологи

Согласно новому исследованию Американской кардиологической ассоциации, авокадо снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 16-21%.

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Употребление в пищу двух или более порций авокадо каждую неделю может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а замена авокадо некоторых жиросодержащих продуктов, таких как масло, сыр или обработанное мясо, снижает вероятность таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца и инсульта, — рассказывает о новом исследовании New Food.

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Авокадо содержит пищевые волокна, ненасыщенные жиры и другие полезные компоненты, которые поддерживают здоровый уровень холестерина, об этом говорится в исследовании, опубликованном в Журнале Американской кардиологической ассоциации.

В течение 30 лет исследователи изучили данные более 6000 женщин (в возрасте 30–55 лет) и почти 42 000 мужчин (в возрасте 40–75 лет). Все участники исследования не страдали раком, ишемической болезнью сердца и инсультом на момент начала исследования и жили в США. Исследователи задокументировали 9 185 случаев ишемической болезни сердца и 5 290 инсультов за более чем 30 лет наблюдения. Диеты участников оценивались с помощью опросников по частоте приема пищи, которые давали в начале исследования, а затем каждые четыре года. Они рассчитали потребление авокадо из пункта анкеты, в котором спрашивали о количестве и частоте потребления.

Исследование показало, что после рассмотрения широкого спектра факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и общей диеты у участников, которые ели по крайней мере две порции авокадо (один авокадо) каждую неделю, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 16% ниже, а риск ишемической болезни сердца — на 21% по сравнению с теми, кто никогда или редко ел авокадо. Исследователи также отметили, что, основываясь на статистическом моделировании, замена половины порции маргарина, масла, яиц, йогурта, сыра или мясных полуфабрикатов в день таким же количеством авокадо была связана с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 16-22%.

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