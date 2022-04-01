Одне авокадо на тиждень може значно покращити здоров'я серця, — американські кардіологи

Згідно з новим дослідженням Американської кардіологічної асоціації, авокадо знижує ризик серцево-судинних захворювань на 16-21%.

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Вживання двох або більше порцій авокадо щотижня може знизити ризик серцево-судинних захворювань, а заміна на авокадо деяких жировмісних продуктів, таких як масло, сир або оброблене м'ясо, знижує ймовірність таких захворювань, як ішемічна хвороба серця та інсульт, — розповідає про нове дослідженні New Food.

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Авокадо містить харчові волокна, ненасичені жири та інші корисні компоненти, що підтримують здоровий рівень холестерину, про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Журналі Американської кардіологічної асоціації.

Протягом 30 років дослідники вивчили дані понад 6000 жінок (у віці 30-55 років) та майже 42 000 чоловіків (у віці 40-75 років). Всі учасники дослідження не страждали на рак, ішемічну хворобу серця та інсульт на момент початку дослідження та жили в США. Дослідники задокументували 9185 випадків ішемічної хвороби серця та 5290 інсультів за більш ніж 30 років спостереження. Дієти учасників оцінювали за допомогою опитувальників про частоту приймання їжі, які давали на початку дослідження, а потім кожні чотири роки. Вони розрахували споживання авокадо з пункту анкети, в якому запитували про кількість та частоту споживання.

Дослідження показало, що після розгляду широкого спектра факторів ризику серцево-судинних захворювань та загальної дієти в учасників, які їли принаймні дві порції авокадо (одне авокадо) щотижня, ризик серцево-судинних захворювань був на 16% нижчий, а ризик ішемічної хвороби серця — на 21%, якщо порівняти з тими, хто ніколи чи рідко їв авокадо. Дослідники також зазначили, що, ґрунтуючись на статистичному моделюванні, заміна половини порції маргарину, олії, яєць, йогурту, сиру або м'ясних напівфабрикатів у день на таку ж кількість авокадо пов'язана зі зменшенням ризику серцево-судинних захворювань на 16-22%.

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