Дієтологиня назвала небезпечні продукти, які старять мозок

Багато хто поспішає їсти те, що встигає купити в найближчому фастфуді, а на сніданок обмежується пластівцями або мюслі. Але зловживання деякими продуктами призводить не лише до проблем із травними процесами, а й до погіршення когнітивних функцій.

Збалансоване та правильне харчування позитивно впливає не лише на фігуру та травні процеси, а й на роботу мозку. Але є продукти, які не лише псують фігуру, а й погіршують мозкову активність, пише видання Eatthis.

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Згідно з дослідженнями вчених, перероблене м'ясо, рафіновані вуглеводи та цукор можуть викликати запальні процеси в організмі та погіршити когнітивні функції – від зловживання цими продуктами знижується пам'ять і розумова працездатність.

Цукор, рафіновані вуглеводи та перероблене м'ясо входять до раціону багатьох людей. Дієтологиня Серена Пун наголосила, що виною тому фастфуд, який широко поширений у всьому світі.

"Основні винуватці запальних процесів в організмі — цукор, рафіновані вуглеводи та перероблене м'ясо. Наприклад, цукор у великій кількості призводить до погіршення пам'яті, що призводить до ризику деменції. На жаль, цукор додають у багато страв — від напоїв і десертів до заправок для салатів Такі продукти часто маскують як "корисні", — розповіла дієтологиня.

Другий "ворог пам'яті" — рафіновані вуглеводи. Вони містяться в білому хлібі, випічці та сухих сніданках. У цих продуктах мало поживної цінності, а вживання у великій кількості може призвести до порушень когнітивних функцій.

"Вибирайте цільнозернові продукти й інші складні вуглеводи, такі як бобові (сочевиця, квасоля, боби, нут) і овочі (шпинат, салат, кріп, петрушка)", — поділилася дієтологиня Серена Пун.

Третя категорія "ворогів мозку" — перероблене м'ясо. Йдеться про сосиски та різноманітні ковбасні вироби. Ці продукти не приносять жодної користі організму та підвищують ризик розвитку деменції. У складі таких продуктів багато канцерогенів, які негативно впливають на здоров'я людини.

"Овочі та фрукти багаті антиоксидантами, які мають протизапальні дії, підтримують здоров'я кишечника та покращують функцію мітохондрій, що сприяє довголіттю", — підсумувала фахівчиня.

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