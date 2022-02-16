Диетолог назвала опасные продукты, которые старят мозг

Многие в спешке едят то, что успевают купить в ближайшем фастфуде, а завтрак ограничивается хлопьями или мюсли. Но злоупотребление некоторыми продуктами приводит не только к проблемам с пищеварительными процессами, но и к ухудшению когнитивных функций.

Сбалансированное и правильное питание положительно влияет не только на фигуру и пищеварительные процессы, а и на работу мозга. Но есть продукты, которые не только портят фигуру, но и ухудшают мозговую активность, пишет издание Eatthis.

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Согласно исследованиям ученых, переработанное мясо, рафинированные углеводы и сахар могут вызвать воспалительные процессы в организме и ухудшить когнитивные функции — от злоупотребления этими продуктами снижается память и умственная работоспособность.

Сахар, рафинированные углеводы и переработанное мясо входят в рацион многих людей. Диетолог Серена Пун акцентировала, что виной тому фастфуд, который широко распространен во всем мире.

"Основные виновники воспалительных процессов в организме — сахар, рафинированные углеводы и переработанное мясо. К примеру сахар в большом количестве приводит к ухудшению памяти, что приводит к риску деменции. К сожалению, сахар добавляют во многие блюда — от напитков и десертов до заправок для салатов. Такие продукты часто маскируют как "полезные", — рассказала диетолог.

Второй "враг памяти" — рафинированные углеводы. Они содержатся в белом хлебе, выпечке и сухих завтраках. В этих продуктах мало питательной ценности, а употребление в большом количестве может привести к нарушениям когнитивных функций.

"Выбирайте цельнозерновые продукты и другие сложные углеводы, такие как бобовые (чечевица, фасоль, бобы, нут) и овощи (шпинат, салат, укроп, петрушка)", — поделилась диетолог Серена Пун.

Третья категория "врагов мозга" — переработанное мясо. Речь идет о сосисках и разнообразных колбасных изделиях. Эти продукты не приносят никакой пользы организму и повышают риск развития деменции. В составе таких продуктов много канцерогенов, негативно влияющих на здоровье человека.

"Овощи и фрукты богаты антиоксидантами, которые обладают противовоспалительными действиями, поддерживают здоровье кишечника и улучшают функцию митохондрий, что способствует долголетию", — подытожила специалист.

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