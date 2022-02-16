Кофе убирает вредный холестерин из крови: ученые рассказали, как правильно употреблять напиток

Согласно исследованию, кофеин может предотвратить сердечно-сосудистые заболевания у человека.

Ученые уже смогли доказать, что кофе может быть полезен для здоровья. Но как именно этот напиток улучшает состояние человека, оставалось загадкой. Исследователи из Университета Макмастера в Канаде смогли обнаружить белки, на которые влияет кофеин и благодаря этому они помогают печени убрать плохой холестерин из кровотока. В результате этот процесс защищает человека от появления сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает New Atlas.

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Некоторые европейские ученые, в результате долгосрочных исследований выяснили, что среди тех, кто пьет кофе, уровень смертности ниже, чем у тех, кто избегает употребления этого тонизирующего напитка. Также в результате наблюдений, ученые доказали, что кофе может снизить риск появления разных заболеваний, в том числе и болезней сердца.

Но как именно основная составляющая кофейного напитка, кофеин, благоприятно воздействует на организм и предотвращает появление сердечно-сосудистых заболеваний, смогли выяснить ученые в результате своей новой научной работы.

Исследователи выяснили, что регулярное потребление кофе способствует попаданию кофеина в организм, который уменьшает уровень белка PCSK9 в крови. Этот белок помогает печени лучше расщеплять "плохой" тип холестерина ЛПНП. Именно из-за него повышается риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что кофеин не только прямо воздействует на белок PCSK9, но также блокирует активацию белка SREBP2, что тоже уменьшает уровень PCSK9 в кровотоке.

[ + – ] Исследователи выяснили, что регулярное потребление кофе способствует попаданию кофеина в организм, который уменьшает уровень белка PCSK9 в крови

"В результате нашего исследования мы выяснили, как именно кофеин снижает уровень белка PCSK9 в кровотоке и тем самым помогает снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний", — говорит Ричард Остин из Университета Макмастера.

По словам ученых, как всегда существует одно "но". Если вы думаете, что, если пить много кофе, то можно избежать заболеваний сердца, то это не так. Кофе необходимо пить без сахара, не добавлять в него сливки или молоко, а также нельзя есть вместе с кофе, например, пирожное. Также ученые напоминают, что кофеин содержится не только в кофе, а и в энергетических напитках. Их употребление не даст благотворного эффекта для здоровья.

Еще один важный момент. Пить много кофе – это тоже плохо, говорят ученые. Но какое именно количество кофе можно назвать большим, пока исследователи не определили.

"Можно сказать точно, что употребление кофе может быть немного полезной привычкой, и уж точно не вредной", — говорит Остин.

Фокус уже писал о том, что ученые считают, что кофе вскоре станет недоступным деликатесом. Изменения климата приведут к уменьшению количества земель, которые пригодны для выращивания кофе.

Также ученые пришли к выводу, что любовь к кофе и шоколаду заложена в ДНК некоторых людей. Они более энергичны и имеют более высокий уровень метаболизма.

Напоминаем, что исследователи рассказали, сколько нужно пить в день чашек кофе, чтобы на треть снизить риск появления инсульта.