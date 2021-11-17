Ученые рассказали, сколько нужно пить в день чашек кофе и чая

Исследователи обнаружили связь между количеством выпитых горячих напитков и риском инсульта, а также деменции.

Новое исследование показало, что употребление двух чашек кофе и чая в день может на треть снизить риск инсульта и деменции. Об этом сообщает Daily Mail.

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Исследование было проведено китайскими учеными с участием 500 тыс. британцев. Эксперты следили за здоровьем участников и предпочтениями в горячих напитках более 10 лет. В результате, участники эксперимента, которые пили две чашки кофе и две чашки чая в день на треть меньше страдали от инсульта. Также из шансы на развитие слабоумия сократились на 28%.

Употребление только кофе или только чая также имело положительный эффект, даже если взрослые употребляли только один из напитков в день.

"Наше исследование показало, что умеренное употребления кофе и чая по отдельности или вместе было связано с более низкими риском инсульта или деменции", – говорит автор исследования Юань Чжан из Медицинского университета Тяньцзинь, ее работа была опубликована в научном журнале PLoS Medicine.

В исследовании участвовали люди в возрасте от 50 до 74 лет. При регистрации участников опросили на предмет предпочтений в напитках. Данные этих участников сравнивали с теми, кто не употреблял регулярно ни кофе, ни чай.

По словам независимых исследователей, эксперимент не доказал, что употребление кофе или чая действительно предотвращает деменцию или инсульт, но показал явную взаимосвязь.

Эксперт по диетологии из Университета Рединга говорит, что полученные результаты согласуются с другими исследованиями, в которых изучались преимущества употребления чая и кофе. В них также предполагалось, что оба напитка снижают риск деменции.

Правда, ученые предупреждают, что чрезмерное употребление этих напитков может наоборот повысить риск. Например, исследование, проведенное в Австралии показало, что употребление более 6 чашек кофе в день повышает риск развития деменции на 53%.

Некоторые ученые объясняют положительные эффект от напитков тем, что в них содержатся полифенолы, которые также можно найти в чернике и какао, они снижают риск возникновения нейродегенеративных состояний.