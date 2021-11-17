Учені розповіли, скільки потрібно пити на день чашок кави та чаю

Дослідники виявили зв'язок між кількістю випитих гарячих напоїв і ризиком інсульту, а також деменції.

Нове дослідження показало, що вживання двох чашок кави та чаю на день може на третину знизити ризик інсульту та деменції. Про це повідомляє Daily Mail.

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Дослідження провели китайські вчені за участю 500 тис. британців. Експерти стежили за здоров'ям учасників і перевагами в гарячих напоях понад 10 років. У результаті учасники експерименту, які пили дві чашки кави та дві чашки чаю на день, на третину менше страждали від інсульту. Також шанси на розвиток слабоумства скоротилися на 28%.

Вживання тільки кави або тільки чаю також мало позитивний ефект, навіть якщо дорослі вживали лише один із напоїв на день.

"Наше дослідження показало, що помірне вживання кави та чаю окремо або разом було пов'язане з нижчим ризиком інсульту або деменції", — каже авторка дослідження Юань Чжан із Медичного університету Тяньцзінь, її робота була опублікована в науковому журналі PLoS Medicine.

У дослідженні брали участь люди віком від 50 до 74 років. При реєстрації учасників опитали щодо переваг у напоях. Дані цих учасників порівнювали з тими, хто не вживав регулярно ні каву, ні чай.

За словами незалежних дослідників, експеримент не довів, що вживання кави чи чаю справді запобігає деменції чи інсульту, але показав явний взаємозв'язок.

Експерт із дієтології з Університету Редінга каже, що отримані результати узгоджуються з іншими дослідженнями, у яких вивчалися переваги вживання чаю та кави. Вони також передбачали, що обидва напої знижують ризик деменції.

Щоправда, учені попереджають, що надмірне споживання цих напоїв може навпаки підвищити ризик. Наприклад, дослідження, проведене в Австралії, показало, що вживання більше 6 чашок кави на день підвищує ризик розвитку деменції на 53%.

Деякі вчені пояснюють позитивні ефекти від напоїв тим, що в них містяться поліфеноли, які також можна знайти в чорниці та какао, вони знижують ризик виникнення нейродегенеративних станів.