Кава прибирає шкідливий холестерин із крові: учені розповіли, як правильно вживати напій

Згідно з дослідженням, кофеїн може запобігти серцево-судинним захворюванням у людини.

Учені вже змогли довести, що кава може бути корисною для здоров'я. Але як саме цей напій покращує стан людини, залишалося загадкою. Дослідники з Університету Макмастера в Канаді змогли виявити білки, на які впливає кофеїн і завдяки цьому вони допомагають печінці прибрати поганий холестерин із кровотоку. Унаслідок цього процес захищає людину від появи серцево-судинних захворювань, повідомляє New Atlas.

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Деякі європейські вчені внаслідок довгострокових досліджень з'ясували, що серед тих, хто п'є каву, рівень смертності нижчий, ніж у тих, хто уникає вживання цього тонізувального напою. Також унаслідок спостережень учені довели, що кава може знизити ризик появи різних захворювань, зокрема й хвороб серця.

Але як саме основний складник кавового напою, кофеїн, який сприятливо впливає на організм і запобігає появі серцево-судинних захворювань, змогли з'ясувати вчені внаслідок своєї нової наукової роботи.

Дослідники з'ясували, що регулярне споживання кави сприяє потраплянню кофеїну в організм, який зменшує рівень білка PCSK9 у крові. Цей білок допомагає печінці краще розщеплювати "поганий" тип холестерину ЛПНЩ. Саме через нього підвищується ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

З'ясувалося, що кофеїн не тільки прямо впливає на білок PCSK9, але також блокує активацію білка SREBP2, що також зменшує рівень PCSK9 у кровотоку.

[ + – ] Дослідники з'ясували, що регулярне споживання кави сприяє потраплянню кофеїну в організм, який зменшує рівень білка PCSK9 у крові

"Унаслідок нашого дослідження ми з'ясували, як саме кофеїн знижує рівень білка PCSK9 у кровотоку і тим самим допомагає знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань", — каже Річард Остін з Університету Макмастера.

За словами вчених, як завжди, існує одне "але". Якщо ви думаєте, що якщо пити багато кави, то можна уникнути захворювань серця, то це не так. Каву необхідно пити без цукру, не додавати в неї вершки або молоко, а також не можна їсти разом із кавою, наприклад, тістечком. Також учені нагадують, що кофеїн міститься не лише в каві, а й в енергетичних напоях. Їх вживання не дасть сприятливого ефекту для здоров'я.

Ще один важливий момент. Пити багато кави — це теж погано, кажуть вчені. Але яку саме кількість кави можна назвати великою, поки дослідники не визначили.

"Можна сказати точно, що вживання кави може бути трохи корисною звичкою, і вже не шкідливою", — говорить Остін.

Фокус уже писав про те, що вчені вважають, що кава незабаром стане недоступним делікатесом. Зміни клімату призведуть до зменшення кількості земель, придатних для вирощування кави.

Також учені дійшли висновку, що любов до кави та шоколаду закладена в ДНК деяких людей. Вони енергійніші та мають більш високий рівень метаболізму.

Нагадуємо, що дослідники розповіли, скільки потрібно пити на день чашок кави, щоб на третину знизити ризик появи інсульту.