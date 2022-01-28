Погані новини для кавоманів. Учені кажуть, що кава незабаром стане недоступним делікатесом

Кава може перетворитися зі звичайного недорогого напою на справжній делікатес.

У новому дослідженні швейцарських учених йдеться про те, що через поступову зміну клімату в найближчому майбутньому на планеті стануть непридатними для вирощування кави половина земель. Наприклад, у Бразилії, найбільшому виробнику кави в світі, площа земель, на яких можна вирощувати каву, скоротиться на 79%. Як наслідок кава може стати по-справжньому дефіцитним товаром, який коштуватиме дуже дорого, повідомляє ScienceAlert.

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Швейцарські вчені стверджують, що за умов збереження сучасних темпів зміни клімату скоротиться виробництво не тільки кави, яка є одним із найпопулярніших тонізуючих напоїв, але також зміниться рівень вирощування таких популярних харчових продуктів, як кеш'ю та авокадо. Усі три культури переважно виробляються в тропіках.

[ + – ] Зміна клімату призведе до значного скорочення придатних для вирощування кави земель Фото: wikipedia

Придатних земель стане менше

"Основний висновок, який можна зробити з дослідження моїх колег, — це те, що зміна клімату призведе до значного скорочення придатних для вирощування цих культур земель. Від цього постраждають і виробники цих продуктів, і споживачі", — каже Деніс Мерфі з Університету Південного Уельсу.

Це одне з небагатьох досліджень, в якому вчені зосередили увагу не на наслідках кліматичних змін для вирощування таких популярних культур, як пшениця, кукурудза та картопля. Їх вирощують переважно в помірному поясі. А каву, авокадо та кеш'ю вирощують у тропіках, і на ці регіони поки що мало звертають уваги в світлі глобальних змін клімату, що загрожують, каже Мерфі.

Вплине не лише підвищення температури

Учені у своєму дослідженні кажуть, що скорочення придатних земель відбудеться не лише під впливом збільшеної температури повітря та зміни характеру опадів, але на це вплине і зміна складу ґрунту.

[ + – ] За словами вчених, зміниться рівень вирощування таких популярних харчових продуктів, як кеш'ю та авокадо Фото: УНІАН

"Важливо розуміти, що катастрофічні наслідки для вирощування цих культур не будуть рівномірно розподілені, а деякі регіони можуть навіть виграти від зміни клімату", — говорить Мерфі.

Наприклад, у деяких регіонах Китаю, Аргентини та США, ймовірно, можна буде вирощувати перераховані вище культури, у той час як у Бразилії та Колумбії різко скоротиться кількість придатних для вирощування кави земель.

Кава — напій для обраних

"Потрібно буде адаптуватися до таких змін. І, можливо, доведеться перенести вирощування деяких культур у регіони, де вплив зміни клімату не буде таким катастрофічним. Проте багато культур, які вирощуються в тропіках зараз, стануть дефіцитним продуктом, а значить коштуватимуть дорожче", — каже Мерфі.

Що стосується кави, то цей напій, ймовірно, стане справжнім делікатесом для гурманів і його можна буде спробувати лише під час особливих випадків, як дуже гарне вино, резюмує Мерфі.

Нагадаємо, що, за словами вчених, від глобального потепління Землю врятують механічні дерева. Перший штучний ліс з'явиться до кінця 2022 року.