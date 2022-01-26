Механічні дерева врятують Землю: перший штучний ліс з'явиться до кінця 2022 року

Учені стверджують, що ліси з механічних дерев можуть поглинати вуглекислий газ і зможуть запобігти зміні клімату.

Дослідники під керівництвом Клауса Лакнера з Університету штату Арізона розробили спеціальні механічні дерева, які зможуть уловлювати вуглекислий газ із атмосфери. Пристрої справлятимуться з поставленим завданням набагато ефективніше, ніж їхні природні аналоги. Механічні дерева — це високі колони діаметром 1,5 метра, які складаються з дисків, що вловлюють вуглекислий газ. Уже наприкінці 2022 року планують розмістити три ферми цих "дерев" у штаті Арізона, США, повідомляє Daily Mail.

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За словами Клауса Лакнера з університету штату Арізона, механічні дерева є вертикальними колонами, які складаються з дисків діаметром 1,5 м, які розміщуються на відстані 5 см один від одного. Ці диски будуть покриті хімічною смолою, яка вловлюватиме CO2 з повітря. Цей вуглекислий газ буде переміщений у спеціальні резервуари, а потім його можна використовувати для виробництва синтетичного палива для транспортних засобів. Таким чином можна буде знизити використання нафти та газу для виробництва палива.

Найближчим часом Лакнер планує побудувати три ферми з механічних дерев, перша з яких з'явиться вже наприкінці 2022 року на території штату Арізона. Для реалізації цього проєкту вчені отримали гроші від Міністерства енергетики США в сумі 2,5 млн доларів.

[ + – ] 12 механічних дерев можуть вловлювати 1 тонну CO2 на день, 1 маленька ферма з 1200 дерев зможе поглинати 100 тонн вуглецю, велика ферма площею 2-3 кв. км зможе поглинати 10 тисяч тонн СО2, щонайменше 250 ферм по всьому світу зможуть поглинати 2,7 млн тонн вуглецю на день, а це близько 3% світових викидів в атмосферу Фото: Daily Mail

Учені вважають, що після введення в експлуатацію цих трьох ферм механічні дерева зможуть поглинати 1 тисячу тонн CO2 на день.

Наразі кількість викидів цього парникового газу перевищує здатність звичайних дерев переробити його назад у кисень. Накопичення вуглекислого газу в атмосфері викликає глобальне потепління, якому можна запобігти за допомогою нових пристроїв, каже Лакнер.

[ + – ] Кількість викидів вуглецю перевищує здатність звичайних дерев переробити його назад у кисень Фото: Daily Mail

Ситуація зі зміною клімату настільки критична, що навіть якщо людство припинить спалювати все викопне паливо та припинить викиди CO2, цього буде недостатньо для стабілізації клімату.

За словами вчених, захоплений CO2 можна використовувати для створення синтетичного палива, такого як бензин, дизель і гас, змішуючи вуглець із воднем, отриманим за допомогою відновлюваних джерел енергії.

У листопаді 2021 року літаки Королівських ВПС Великобританії виконали перший політ, використовуючи тільки синтетичне паливо, яке було зроблено з водню, вилученого з води, та вуглецю, вилученого з СО2 в атмосфері.