Механические деревья спасут Землю: первый искусственный лес появится к концу 2022 года

Ученые утверждают, что леса из механических деревьев могут поглощать углекислый газ и смогут предотвратить изменение климата.

Исследователи под руководством Клауса Лакнера из Университета штата Аризона разработали специальные механические деревья, которые смогут улавливать углекислый газ из атмосферы. Устройства будут справляться с поставленной задачей намного эффективнее чем их природные аналоги. Механические деревья представляют собой высокие колонны диаметром 1,5 метра, которые состоят из дисков, улавливающих углекислый газ. Уже в конце 2022 года планируют разместить три фермы этих "деревьев" в штате Аризона, США, сообщает Daily Mail.

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По словам Клауса Лакнера из университета штата Аризона, механические деревья представляют собой вертикальные колонны, которые состоят из дисков диаметром 1,5 м, которые размещаются на расстоянии 5 см друг от друга. Эти диски будут покрыты химической смолой, которая будет улавливать CO2 из воздуха. Этот углекислый газ будет перемещен в специальные резервуары, а потом его можно будет использовать для производства синтетического топлива для транспортных средств. Таким образом можно будет снизить использование нефти и газа для производства топлива.

В ближайшем будущем Лакнер планирует построить три фермы из механических деревьев, первая из которых появится уже в конце 2022 года на территории штата Аризона. Для реализации этого проекта ученые получили деньги от Министерства энергетики США в сумме 2,5 млн долларов.

[ + – ] 12 механических деревьев могут улавливать 1 тонну CO2 в день, 1 маленькая ферма из 1200 деревьев сможет поглощать 100 тонн углерода, большая ферма площадью 2-3 кв. км сможет поглощать 10 тысяч тонн СО2, минимум 250 ферм по всему миру смогут поглощать 2,7 млн тонн углерода в день, а это около 3% мировых выбросов в атмосферу Фото: Daily Mail

Ученые считают, что после введения в эксплуатацию этих трех ферм, механические деревья смогут поглощать 1 тысячу тонн CO2 в день.

Сейчас количество выбросов этого парникового газа превышают способность обычных деревьев переработать его обратно в кислород. Накопление углекислого газа в атмосфере вызывает глобальное потепление, которое можно предотвратить с помощью новых устройств, говорит Лакнер.

[ + – ] Количество выбросов углерода превышают способность обычных деревьев переработать его обратно в кислород Фото: Daily Mail

Ситуация с изменением климата настолько критична, что даже если человечество прекратит сжигать все ископаемое топливо и прекратит выбросы CO2, этого будет недостаточно для стабилизации климата.

По словам ученых, захваченный CO2 можно использовать для создания синтетического топлива такого как бензин, дизель и керосин, смешивая углерод с водородом, полученным с помощью возобновляемых источников энергии.

В ноябре 2021 года самолеты Королевских ВВС Великобритании выполнили первый полет, используя только синтетическое топливо, которое было сделано из водорода, извлеченного из воды, и углерода, извлеченного из СО2 в атмосфере.