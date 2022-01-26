Механические деревья спасут Землю: первый искусственный лес появится к концу 2022 года
Ученые утверждают, что леса из механических деревьев могут поглощать углекислый газ и смогут предотвратить изменение климата.
Исследователи под руководством Клауса Лакнера из Университета штата Аризона разработали специальные механические деревья, которые смогут улавливать углекислый газ из атмосферы. Устройства будут справляться с поставленной задачей намного эффективнее чем их природные аналоги. Механические деревья представляют собой высокие колонны диаметром 1,5 метра, которые состоят из дисков, улавливающих углекислый газ. Уже в конце 2022 года планируют разместить три фермы этих "деревьев" в штате Аризона, США, сообщает Daily Mail.
По словам Клауса Лакнера из университета штата Аризона, механические деревья представляют собой вертикальные колонны, которые состоят из дисков диаметром 1,5 м, которые размещаются на расстоянии 5 см друг от друга. Эти диски будут покрыты химической смолой, которая будет улавливать CO2 из воздуха. Этот углекислый газ будет перемещен в специальные резервуары, а потом его можно будет использовать для производства синтетического топлива для транспортных средств. Таким образом можно будет снизить использование нефти и газа для производства топлива.
В ближайшем будущем Лакнер планирует построить три фермы из механических деревьев, первая из которых появится уже в конце 2022 года на территории штата Аризона. Для реализации этого проекта ученые получили деньги от Министерства энергетики США в сумме 2,5 млн долларов.
Ученые считают, что после введения в эксплуатацию этих трех ферм, механические деревья смогут поглощать 1 тысячу тонн CO2 в день.
Сейчас количество выбросов этого парникового газа превышают способность обычных деревьев переработать его обратно в кислород. Накопление углекислого газа в атмосфере вызывает глобальное потепление, которое можно предотвратить с помощью новых устройств, говорит Лакнер.
Ситуация с изменением климата настолько критична, что даже если человечество прекратит сжигать все ископаемое топливо и прекратит выбросы CO2, этого будет недостаточно для стабилизации климата.
По словам ученых, захваченный CO2 можно использовать для создания синтетического топлива такого как бензин, дизель и керосин, смешивая углерод с водородом, полученным с помощью возобновляемых источников энергии.
В ноябре 2021 года самолеты Королевских ВВС Великобритании выполнили первый полет, используя только синтетическое топливо, которое было сделано из водорода, извлеченного из воды, и углерода, извлеченного из СО2 в атмосфере.