Плохие новости для кофеманов. Ученые говорят, что кофе вскоре станет недоступным деликатесом

Кофе может превратиться из обычного недорогого напитка в настоящий деликатес.

В новом исследовании швейцарских ученых говорится о том, что из-за постепенного изменения климата в ближайшем будущем на планете станут непригодными для выращивания кофе половина земель. Например, в Бразилии, крупнейшем производителе кофе в мире, площадь земель, на которых можно выращивать кофе, сократится на 79%. В результате, кофе может стать по-настоящему дефицитным товаром, который будет стоить очень дорого, сообщает ScienceAlert.

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Швейцарские ученые утверждают, что при сохранении современных темпов изменения климата сократится производство не только кофе, который является одним из самых популярных тонизирующих напитков, но также измениться уровень выращивания таких популярных пищевых продуктов, как кешью и авокадо. Все три культуры в основном производятся в тропиках.

[ + – ] Изменение климата приведет к значительному сокращению пригодных для выращивания кофе земель Фото: wikipedia

Пригодных земель станет меньше

"Основной вывод, который можно сделать из исследования моих коллег – это то, что изменение климата приведет к значительному сокращению пригодных для выращивания этих культур земель. От этого пострадают и производители этих продуктов, и потребители", — говорит Денис Мерфи из Университета Южного Уэльса.

Это одно из немногих исследований, в котором ученые свое внимание сосредоточили не на последствиях климатических изменений для выращивания таких популярных культур, как пшеница, кукуруза и картофель. Их выращивают в основном в умеренном поясе. А кофе, авокадо и кешью выращивают в тропиках, и на эти регионы пока мало обращают внимания в свете грозящих глобальных изменений климата, говорит Мерфи.

Повлияет не только повышение температуры

Ученые в своем исследовании говорят, что сокращения пригодных земель произойдет не только под воздействием возросшей температуры воздуха и изменением характера осадков, но на это повлияет и изменение состава почвы.

[ + – ] По словам ученых, измениться уровень выращивания таких популярных пищевых продуктов, как кешью и авокадо Фото: УНИАН

"Важно понимать, что катастрофические последствия для выращивания этих культур не будут распределены равномерно, а некоторые регионы могут даже выиграть от изменения климата", — говорит Мерфи.

Например, в некоторых регионах Китая, Аргентины и США, вероятно, можно будет выращивать вышеперечисленные культуры, в то время как в Бразилии и Колумбии резко сократится количество пригодных для выращивания кофе земель.

Кофе — напиток для избранных

"Нужно будет адаптироваться к таким изменениям. И, возможно, придется перенести выращивание некоторых культур в регионы, где влияние изменения климата не будет таким катастрофическим. И тем не менее, многие культуры, которые выращиваются в тропиках сейчас, станут дефицитным продуктом, а значит будут стоить дороже", — говорит Мерфи.

Что касается кофе, то этот напиток, вероятно, станет настоящим деликатесом для гурманов и его можно будет попробовать только во время особых случаев, как очень хорошее вино, резюмирует Мерфи.

Напомним, что по словам ученых, от глобального потепления Землю спасут механические деревья. Первый искусственный лес появится к концу 2022 года.