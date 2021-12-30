Знайдено "кавовий" ген. Учені вважають, що любов до кави та шоколаду закладена в ДНК

Люди з "кавовим" геном п'ють цей напій без молока та цукру, люблять гіркий шоколад, більш енергійні та мають високий метаболізм, вважають дослідники.

Американські вчені провели дослідження щодо впливу кофеїну на здоров'я людини і дійшли цікавих висновків. На їхню думку, на пристрасть до кави та шоколаду впливає так званий "ген кави", який визначає, наскільки людина любить ці продукти, повідомляє CNN.

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Дослідження провела Мерилін Корнеліс — доцентка профілактичної медицини Медичної школи Фейнберга Північно-Західного університету у штаті Іллінойс. З'ясувалося, що люди, які віддають перевагу чорній каві в більшості випадків також люблять темний шоколад. Доцентка стверджує, що основа цих переваг закладена генетично. Крім того, "ген кави" впливає на те, чому одні люди випивають багато чашок кави на день, а інші — ні.

"Люди з цим геном швидше засвоюють кофеїн, тому стимулювальні ефекти зникають швидше, і їм потрібно пити більше кави", — говорить Корнеліс.

Саме цим, стверджує дослідниця, пояснюється, що деякі люди можуть пити багато кави без будь-яких наслідків, а інші починають нервувати і турбуватися. Дослідницькій групі Корнеліс вдалося проаналізувати переваги любителів чистої чорної кави та людей, які п'ють напій з вершками та цукром.

"Ми з'ясували, що володарі "гену кави", чий метаболізм швидше переробляє кофеїн, надають перевагу гіркій чорній каві", — сказала Корнеліс.

Також люди з подібною генетичною схильністю віддають перевагу простому чаю, ніж підсолодженому та гіркому темному шоколаду, ніж більш м'якому молочному шоколаду. Причому це не пов'язано зі смаковими якостями напоїв, запевняють учені. Люди з геном віддають перевагу чорній каві та чаю, тому що вони пов'язують гіркий смак із підвищенням розумової активності, чого вони прагнуть від кофеїну.

"Ми вважаємо, що ці люди прирівнюють природну гіркоту кофеїну до психостимулювального ефекту", — наполягає Корнеліс.

Загалом, американські вчені у своєму дослідженні дійшли висновку, що вживання кави сприятливо впливає на здоров'я людини. Але із застереженнями — без цукру, молока та в помірних дозах. Помірна кількість чорної кави — від 3 до 5 чашок на день — знижує ризик деяких захворювань, враховуючи хворобу Паркінсона, хвороби серця і діабет.

"Дослідження показало, що люди, які генетично схильні до вживання більшої кількості кави, також практикують інші потенційно здорові форми поведінки", — стверджує доцентка.

Китайські вчені також провели дослідження, у якому брали участь 500 тисяч британців. Експерти стежили за здоров'ям учасників та уподобаннями у гарячих напоях понад 10 років. Зрештою, учасники експерименту, які пили дві чашки кави та дві чашки чаю на день на третину менше страждали від інсульту. Також їхні шанси на розвиток недоумства скоротилися на 28%.

Раніше Фокус підказував, де знайти, як вибрати хорошу каву й орієнтуватися у представленому асортименті напою.