Дієта чемпіонів: 5 золотих правил правильного харчування для здоров'я і краси

Правильно побудований графік харчування важливий для тих, хто піклується не тільки про гарну фігуру, але й про здоров'я всього організму.

Секрет успіху олімпійських чемпіонів — не тільки багаторічні тренування і сила духу, а й вивірене до дрібниць і збалансоване харчування. Як правильно налаштувати свій організм, навіть не будучи спортсменом, і підготувати його до занять у спортзалі, розповіла HELLO! фахівчиня з харчування Fresh Fitness Food Джорджія Беллас, яка допомогла сформувати плани харчування для Мохамеда Сбігі і Зої Сміт з олімпійської збірної Великобританії.

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Ніколи не пропускайте сніданок

Здоровий сніданок допомагає прискорити метаболізм і контролювати апетит протягом дня, а також подолати відчуття голоду. Починати свій день варто з багатого білком джерела, такого як яйця, грецький йогурт або індичка. Найбільш ефективно буде поєднувати їх із вівсянкою і кіноа цільнозерновими джерелами вуглеводів.

[ + – ] Сніданок допоможе налаштувати організм на правильний ритм Фото: Getty Images

"Заправтеся" перед тренуванням

Людині, яка регулярно ходить в спортзал, необхідно пам'ятати, що пісні джерела білка, складних вуглеводів для тривалого вивільнення енергії і здорові жири є ключовими факторами будь-якої добре збалансованої дієти. Крім того, важливо забезпечити своє тіло достатньою кількістю як вуглеводів (наприклад, коричневий рис, солодка картопля або кіноа), так і джерелами білка (курка, яловичина або індичка) до і після тренування.

Здорова і збалансована дієта — ключ до успіху

Правильне харчування допоможе не тільки справлятися з важкими тренуваннями, але й дасть можливість швидше відновитися. Крім того, воно забезпечить організм енергією, необхідною для хорошої роботи як у тренажерному залі, так і поза ним.

[ + – ] Збалансована дієта дозволить відновити енергію в найкоротші терміни Фото: Getty Images

Краще менше, але більше

Чотири-шість прийомів їжі на день не тільки збережуть активний метаболізм, а й дадуть організму енергію, необхідну для інтенсивних тренувань, незалежно від того, який час дня вибраний для тренувань. Адекватне харчування необхідне для запобігання виснаженню глікогену, пошкодження м'язів і прискорення їх відновлення. Наприклад, якщо в організмі недостатньо накопиченого м'язового глікогену або джерел жиру для використання як "палива", він буде тягнути його з м'язів. Зменшення м'язової маси не тільки збільшить ймовірність накопичення жиру в тілі, а й вплине на основний метаболізм, а це означає, що людина спалюватиме менше енергії протягом дня.

Різноманітність і ще раз різноманітність!

Забезпечення організму правильними типами макроелементів життєво важливе, але різноманітність в їжі також гарантує, що людина буде отримувати мікроелементи, необхідні для підтримки здоров'я, швидкого відновлення і запобігання травм. Продукти, багаті кальцієм, такі як йогурт і молоко, важливі для підтримки здоров'я кісток, а продукти, багаті магнієм (зелені листові овочі, горіхи і насіння), будуть підтримувати оптимальне відновлення м'язів.

Раніше ми розповідали про програму Noom, яка вчить легко і просто контролювати свою вагу. Вона вважається однією з кращих із низки фітнес-планів для схуднення.