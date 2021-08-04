Диета чемпионов: 5 золотых правил правильного питания для здоровья и красоты

Правильно выстроенный график питания важен для тех, кто заботиться не только о красивой фигуре, но и о здоровье всего организма.

Секрет успеха олимпийских чемпионов – не только многолетние тренировки и сила духа, но и выверенное до мелочей и сбалансированное питание. Как правильно настроить свой организм, даже не будучи спортсменом, и подготовить его к занятиям в спортзале, рассказала HELLO! специалист по питанию Fresh Fitness Food Джорджия Беллас, которая помогла сформировать планы питания для Мохамеда Сбихи и Зои Смит из олимпийской сборной Великобритании.

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Никогда не пропускайте завтрак

Здоровый завтрак помогает ускорить метаболизм и контролировать аппетит в течение дня, а также преодолеть чувство голода. Начинать свой день стоит с богатого белком источника, такого как яйца, греческий йогурт или индейка. Наиболее эффективно будет сочетать их с овсянкой и киноа цельнозерновыми источниками углеводов.

[ + – ] Завтрак поможет настроить организм на правильный ритм Фото: Getty Images

"Заправьтесь" перед тренировкой

Человеку, который регулярно ходит в спортзал, необходимо помнить, что постные источники белка, сложных углеводов для длительного высвобождения энергии и здоровые жиры являются ключевыми факторами любой хорошо сбалансированной диеты. Кроме того, важно обеспечить свое тело достаточным количеством как углеводов (например, коричневый рис, сладкий картофель или киноа), так и источниками белка (курица, говядина или индейка) до и после тренировки.

Здоровая и сбалансированная диета – ключ к успеху

Правильное питание поможет не только справляться с тяжелыми тренировками, но и даст возможность быстрее восстановиться. Кроме того, оно обеспечит организм энергией, необходимой для хорошей работы как в тренажерном зале, так и вне его.

[ + – ] Сбалансированная диета позволит восстановить энергию в кратчайшие сроки Фото: Getty Images

Лучше меньше, но больше

Четыре-шесть приемов пищи в день не только сохранят активный метаболизм, но и дадут организму энергию, необходимую для интенсивных тренировок, независимо от того, какое время дня выбрано для тренировок. Адекватное питание необходимо для предотвращения истощения гликогена, повреждения мышц и ускорения их восстановления. Например, если в организме недостаточно накопленного мышечного гликогена или источников жира для использования в качестве "топлива", он будет тянуть его с мышц. Уменьшение мышечной массы не только увеличит вероятность накопления жира в теле, но и повлияет на основной метаболизм, а это означает, что человек будет сжигать меньше энергии в течение дня.

Разнообразие и еще раз разнообразие!

Обеспечение организма правильными типами макроэлементов жизненно важно, но разнообразие в пище также гарантирует, что человек будет получать микроэлементы, необходимые для поддержания здоровья, быстрого восстановления и предотвращения травм. Продукты, богатые кальцием, такие как йогурт и молоко, важны для поддержания здоровья костей, а продукты, богатые магнием (зеленые листовые овощи, орехи и семена), будут поддерживать оптимальное восстановление мышц.

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