Noom-диета. Что нужно знать о самом популярном плане похудения

Почему все говорят о приложении Noom, которое "всего лишь" учит легко и просто контролировать свой вес.

Третий месяц зимы — пожалуй, не лучшее время для экспериментов с диетами и попыток "ничего не есть" для быстрой потери веса. Вместо этого целесообразно думать о более здоровом питании и больше двигаться. Один из лучших способов, о котором сегодня все говорят — это Noom (Нум-диета). Она считается одной из лучших в ряду фитнес-планов и планов для похудения. Noom совмещает физические тренировки и рекомендации диетолога в одном приложении — и, как говорят, это приложение уже помогло похудеть более чем 1,5 миллионам человек.

[ + – ] Полезная еда в приложении имеет "зеленый" код

Что такое контролер веса Noom (Нум)?

Для начала следует разобраться, что такое Noom? Это программа, получившая название "устойчивого плана похудения и фитнеса". Она отличается от других диет тем, что нацелена на изменение поведения, а не на отказ от еды и соблюдение интенсивного графика тренировок — все это рекомендовано командой диетологов, личных тренеров и поведенческих психологов — авторов программы Noom.

Согласно концепции, программа направлена ​​на развитие более здоровых отношений с едой и спортивными нагрузками. Она не поможет вам похудеть, объедаясь пончиками и фаст-фудом. Приложение помогает пользователям своевременно сделать выбор в пользу сбалансированной диеты и объясняет, почему одни продукты рекомендуются вместо других.

Программа Noom позволяет пользователю создавать свою собственную индивидуальную разбивку калорий на основе факторов и критериев образа жизни, отслеживать продукты питания, записывать упражнения, изменения веса, уровень сахара в крови и давление, а также получать доступ к индивидуальным тренировкам.

Как работает план Noom?

Для начала зайдите на официальный сайт Noom: там вам придется ответить на серию вопросов, в том числе о своем возрасте, росте, текущем весе и том, сколько веса вы хотите сбросить. Затем следует викторина, посвященная вашим привычкам и поведению, а также основные вопросы о вашем текущем состоянии здоровья. Если все в порядке, просто скачайте себе приложение.

Пожалуй, единственное, что действительно отличает Noom от других программ для похудения — это фактор подотчетности, он обеспечивает положительный контроль и коучинг, которые помогут вам не сбиться с пути. Последователям метода нравится, что он проповедует реалистичный подход к снижению веса и здоровому питанию, а не ограничивает продукты или изгоняет из рациона "вредные" лакомства.

Кроме того, вы систематически получаете вознаграждение за употребление в пищу богатых питательными веществами, полезных продуктов, на основе системы цветовой кодировки. Чем больше вы едите "зеленых" продуктов, тем больше получаете вознаграждение. Кто не любит маленькую похвалу? В свою очередь, "желтые" и "красные" продукты не считаются "плохими", но приложение информирует вас о том, что они калорийные и менее сытные.

[ + – ] Если не хитрить и следовать советам Noom, можно существенно похудеть

Правда ли, что Noom — это самая эффективная диета?

Многие пользователи, которые придерживаются плана и честно подходят к фиксации своего рациона, существенно худеют с помощью приложения. Что наиболее важно, система помогает навсегда изменить привычки питания.

Запись продуктов в журнал и наблюдение за тем, что вы едите и когда, поможет вам увидеть закономерности и модели поведения, а также побудит вас есть меньше продуктов с красной маркировкой и больше продуктов из "зеленой" категории.

На сегодняшний день план похудения скачали более 50 миллионов человек, и рейтинг популярности этого вида контролера веса говорит сам за себя. Кстати, если вы не знаете, что приготовить и какой рецепт будет полезен в плане похудения, вы найдете в приложении множество полезных рецептов, оказывающих позитивное влияние на здоровье. А еще — найдете подборку статей о здоровом образе жизни.