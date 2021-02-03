Noom-дієта. Що потрібно знати про найпопулярніший план схуднення

Чому всі говорять про програму Noom, яка "всього лише" вчить легко та просто контролювати свою вагу.

Третій місяць зими — мабуть, не найкращий час для експериментів із дієтами та спроб "нічого не їсти" для швидкої втрати ваги. Замість цього доцільно думати про більш здорове харчування та більше рухатися. Один із кращих способів, про який сьогодні всі говорять, — це Noom (Нум-дієта). Вона вважається однією з кращих серед фітнес-планів та планів для схуднення. Noom поєднує фізичні тренування і рекомендації дієтолога в одному додатку — і, як кажуть, ця дієта вже допомогла схуднути більш ніж 1,5 мільйонам осіб.

[ + – ] Корисна їжа в додатку має "зелений" код

Що таке контролер ваги Noom (Нум)?

Для початку слід розібратися, що таке Noom? Це програма, яка отримала назву "стійкого плану схуднення та фітнесу". Вона відрізняється від інших дієт тим, що спрямована на зміну поведінки, а не на відмову від їжі та дотримання інтенсивного графіку тренувань — усе це рекомендовано командою дієтологів, особистих тренерів і поведінкових психологів — авторів програми Noom.

Згідно з концепцією, програма спрямована на розвиток більш здорових стосунків з їжею та спортивними навантаженнями. Вона не допоможе вам схуднути, об'їдаючись пончиками та фаст-фудом. Додаток допомагає користувачам своєчасно зробити вибір на користь збалансованої дієти і пояснює, чому одні продукти рекомендуються замість інших.

Програма Noom дозволяє користувачеві створювати свій власний індивідуальний поділ калорій на основі факторів і критеріїв способу життя, відстежувати продукти харчування, записувати вправи, зміни ваги, рівень цукру в крові й тиск, а також отримувати доступ до індивідуальних тренувань.

Як працює план Noom?

Для початку зайдіть на офіційний сайт Noom: там вам доведеться відповісти на низку питань, зокрема про свій вік, зріст, поточну вагу і те, скільки ваги ви хочете скинути. Потім буде вікторина, присвячена вашим звичкам і поведінці, а також основні питання про ваш поточний стан здоров'я. Якщо все гаразд, просто скачайте собі додаток.

Мабуть, єдине, що дійсно відрізняє Noom від інших програм для схуднення — це фактор підзвітності, він забезпечує позитивний контроль і коучинг, які допоможуть вам не збитися зі шляху. Послідовникам методу подобається, що він проповідує реалістичний підхід до зниження ваги та здорового харчування, а не обмежує продукти або виганяє з раціону "шкідливі" ласощі.

Крім того, ви систематично отримуєте винагороду за вживання в їжу багатих поживними речовинами, корисних продуктів, на основі системи колірного кодування. Чим більше ви їсте "зелених" продуктів, тим більшу отримуєте винагороду. Хто не любить маленьку похвалу? Зі свого боку, "жовті" та "червоні" продукти не вважаються "поганими", але додаток інформує вас про те, що вони калорійні та менш поживні.

[ + – ] Якщо не хитрувати і дотримуватися порад Noom, можна істотно схуднути

Чи правда, що Noom — це найефективніша дієта?

Багато користувачів, які дотримуються плану і чесно підходять до фіксації свого раціону, істотно худнуть за допомогою програми. Що найбільш важливо, система допомагає назавжди змінити звички харчування.

Запис продуктів до журналу та спостереження за тим, що ви їсте і коли, допоможе вам побачити закономірності та моделі поведінки, а також спонукає вас їсти менше продуктів із червоним маркуванням і більше продуктів із "зеленої" категорії.

На сьогоднішній день план схуднення скачали більше 50 мільйонів чоловік, і рейтинг популярності цього виду контролера ваги говорить сам за себе. До речі, якщо ви не знаєте, що приготувати і який рецепт буде корисний у плані схуднення, ви знайдете в додатку безліч корисних рецептів, які позитивно впливають на здоров'я. А ще — знайдете добірку статей про здоровий спосіб життя.