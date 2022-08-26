Небезпечні дзвіночки. Вчені назвали малопомітні симптоми серцевої недостатності

У новому дослідженні кардіологічна асоціація назвала найпоширеніші ранні симптоми, на які варто звернути увагу.

Серцева недостатність — одне з найпоширеніших захворювань, від якого все ще не винайшли ліки. Тільки в Сполучених Штатах від неї страждають понад шість мільйонів людей. У новому дослідженні вчені звернули увагу на ранні симптоми, які можуть урятувати життя, пише Futurism.

Американська кардіологічна асоціація (АНА) провела аналіз найпоширеніших ранніх симптомів серцевої недостатності, на які варто звернути увагу.

Ранні симптоми серцевої недостатності:

втома (найпоширеніший симптом);

задишка;

розлад шлунку;

нудота;

блювання;

втрата апетиту;

зниження активності;

атрофія м'язів.

У ході дослідження вчені дійшли висновку, що найнебезпечнішим вважається поєднання втоми та задишки — ці два симптоми разом можуть спричинити зниження активності, яке, зі свого боку, може призвести до атрофії м'язів. На думку АНА, у такому разі варто негайно звернутися до лікаря — симптоматика свідчить про те, що стан пацієнта погіршився.

Дослідники вважають, що опубліковані в новому дослідженні симптоми — небезпечні дзвіночки, які свідчать про погіршення стану пацієнта і є провісниками госпіталізації, а можливо, навіть смерті.

Результати АНА також свідчать про те, що серцева недостатність у жінок протікає набагато складніше. У ході дослідження з'ясувалося, що жінки, як правило, повідомляють про більшу кількість фізичних симптомів — наприклад, фізичний біль, підвищену тривогу й депресію.

Ще одним важливим симптомом, на думку вчених, є зниження когнітивних функцій. Однак сьогодні цей фактор не входить до списку офіційних симптомів.

Серцева недостатність виникає, коли серце не може перекачувати достатню кількість крові до органів. Непомітні перші симптоми допоможуть надалі людям запобігти розвитку хвороби, а можливо, навіть попередити її виникнення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що лише одне авокадо на тиждень здатне значно покращити здоров'я серця.