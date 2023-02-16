Нерегулярний сон. Вчені розповідають про наслідки нічного способу життя

Згідно з недавнім опублікованим дослідженням, люди з нерегулярною тривалістю сну більш схильні до розвитку атеросклерозу, який є утворенням бляшок на стінках артерій.

Related video

Атеросклероз може призводити до звуження артерій і блокування припливу крові, кисню та поживних речовин до тіла. Крім того, згідно з інформацією, опублікованою Американською кардіологічною асоціацією, атеросклероз може призвести до утворення тромбів, що може збільшити ризик серцевого нападу або інсульту, саме тому провідна авторка дослідження Келсі Фулл, докторка філософії, магістриня охорони здоров'я, доцентка медицини у відділенні епідеміології у Вандербільті, почала вивчати цю тему детальніше, пише Pharmacy Times.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захоплюючі новини зі світу науки!

"Це дослідження є одним із перших, у якому представлені докази зв'язку між нерегулярною тривалістю і часом сну та атеросклерозом", — сказала Фулл у нещодавньому пресрелізі.

Вчені провели дослідження, щоб оцінити зв'язок між режимом сну та ризиком розвитку атеросклерозу. Вони виявили 2000 пацієнтів, що не мали серцево-судинних захворювань, які були віком від 45 до 84 років.

Протягом 3 років учасники носили наручні пристрої для визначення часу сну та неспання. Під час сну вони вимірювали тривалість сну, загальну кількість часу, протягом якого людина повністю спить у ліжку, та час сну, що визначається як час, необхідний людині, щоб заснути щоночі.

Крім того, учасники заповнили тижневий щоденник сну та взяли участь в 1-нічному домашньому дослідженні сну, де дослідники вимірювали дихання пацієнтів, фази сну, пробудження після початку сну та частоту серцевих скорочень. Артеріальні бляшки вимірювали за концентрацією накопичення кальцифікованих жирових бляшок в артеріях (кальцій коронарних артерій), накопичення жирових бляшок в артеріях шиї (наявність каротидних бляшок), товщині комплексу сонних артерій та звуження периферичних артерій.

Результати показали, що різна тривалість сну (понад 2 години різниці на тиждень) збільшує ймовірність накопичення каротидних бляшок у людини на 12% і підвищує ймовірність звуження периферичних артерій. Крім того, нерегулярний час сну, що варіювався більш ніж на 90 хвилин на тиждень, збільшував ймовірність високого рівня кальцію в коронарних артеріях у 1,43 рази. Дослідники не виявили зв'язку між нерегулярним часом сну та іншими маркерами серцево-судинних захворювань.

На основі цих даних вчені припускають, що дорослі повинні спати від 7 до 9 годин щоночі. Поганий сон був пов'язаний з серцевими захворюваннями, гіпертонією, ожирінням, діабетом 2 типу та іншими серцево-судинними захворюваннями.

"Підтримка регулярного графіка сну та зниження мінливості сну — це легко регульований спосіб життя, який може не лише допомогти покращити сон, а й знизити ризик серцево-судинних захворювань у дорослих", — сказала Фулл у пресрелізі.

Раніше Фокус писав про бичачу кров, яка допоможе людям боротися з наслідками інсульту. Prolong Pharmaceuticals оголосили про презентацію даних першої фази клінічних випробувань засобу, що дозволить мінімізувати наслідки ішемічного інсульту.