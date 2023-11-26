Майбутнє під загрозою. Учені виявили, що молоді люди більш схильні до атеросклерозу

Нове дослідження звернуло увагу на стан здоров'я молодих людей і те, як він впливає на розвиток небезпечного і поширеного захворювання, зокрема через сидячий спосіб життя.

Related video

Нова наукова робота Національного центру кардіоваскулярних досліджень показала, що молоді люди більш схильні до руйнівного впливу підвищеного рівня холестерину і високого артеріального тиску, які є ключовими факторами розвитку атеросклерозу. Це дослідження підкреслює необхідність раннього втручання і жорсткого контролю над цими серцево-судинними ризиками, пише Knowridge.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідження, проведене під керівництвом доктора Валентина Фустера і доктора Борхи Ібаньєса, присвячене раннім стадіям атеросклерозу в молодих людей. У ньому наголошується, що в середньому віці це захворювання часто прогресує непомітно, особливо за помірно високого рівня холестерину ЛПНЩ і артеріального тиску. Дослідники рекомендують проводити ранній скринінг на атеросклероз і ретельно контролювати фактори ризику, щоб пом'якшити глобальні наслідки серцево-судинних захворювань.

Дослідження під назвою PESA-CNIC-Santander, розпочате в 2009 році у співпраці з банком Santander, зіграло значну роль у поглибленні розуміння проблем серцево-судинного здоров'я. У ньому взяли участь понад 4000 співробітників Santander Bank середнього віку, які не мають симптомів захворювання, яким було проведено велике неінвазивне обстеження серцево-судинної системи. Дослідження підкреслює важливість індивідуальної медицини в профілактиці серцево-судинних захворювань, виступаючи за використання технологій візуалізації для моніторингу "німого" атеросклерозу та індивідуального контролю факторів ризику.

Доктор Борха Ібаньєс і кардіолог Гіомар Мендьєта, основний автор дослідження, відзначають унікальність його результатів. Вони підкреслюють, що великий збір даних та інноваційний статистичний аналіз, який вони проводили протягом шести років, дали змогу виявити можливість зворотного розвитку атеросклерозу за умови раннього управління факторами ризику.

Дослідження CNIC показує, що молоді люди більш схильні до атеросклерозу через високий рівень холестерину і гіпертонії. Це вимагає зміни стратегій первинної профілактики з акцентом на раннє виявлення та ефективне управління серцево-судинними ризиками для запобігання прогресуванню німого атеросклерозу і зниження глобального тягаря серцево-судинних захворювань.

Раніше Фокус писав про вакцину від холестерину, що показала небувалий результат. Наука в майбутньому надасть легкий спосіб удвічі знизити рівень холестерину, роблячи всього дві ін'єкції на рік, завдяки новій проривній вакцині.

Також Фокус писав про п'ять рослин, що допомагають регулювати рівень холестерину. Від набору спецій до найближчого саду — природа може знайти те рішення проблеми холестерину, яке ми так довго шукали, стверджує лікар.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.