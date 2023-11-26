Будущее под угрозой. Ученые выявили, что молодые люди более подвержены атеросклерозу

Новое исследование обратило внимание на состояние здоровья молодых людей и то, как оно влияет на развитие опасного и распространенного заболевания, в том числе из-за сидячего образа жизни.

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Новая научная работа Национального центра кардиоваскулярных исследований показала, что молодые люди более подвержены разрушительному воздействию повышенного уровня холестерина и высокого артериального давления, являющихся ключевыми факторами развития атеросклероза. Это исследование подчеркивает необходимость раннего вмешательства и жесткого контроля над этими сердечно-сосудистыми рисками, пишет Knowridge.

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Исследование, проведенное под руководством доктора Валентина Фустера и доктора Борхи Ибаньеса, посвящено ранним стадиям атеросклероза у молодых людей. В нем отмечается, что в среднем возрасте это заболевание часто прогрессирует незаметно, особенно при умеренно высоком уровне холестерина ЛПНП и артериального давления. Исследователи рекомендуют проводить ранний скрининг на атеросклероз и тщательно контролировать факторы риска, чтобы смягчить глобальные последствия сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование под названием PESA-CNIC-Santander, начатое в 2009 году в сотрудничестве с банком Santander, сыграло значительную роль в углублении понимания проблем сердечно-сосудистого здоровья. В нем приняли участие более 4000 сотрудников Santander Bank среднего возраста, не имеющих симптомов заболевания, которым было проведено обширное неинвазивное обследование сердечно-сосудистой системы. Исследование подчеркивает важность индивидуальной медицины в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, выступая за использование технологий визуализации для мониторинга "немого" атеросклероза и индивидуального контроля факторов риска.

Доктор Борха Ибаньес и кардиолог Гиомар Мендьета, основной автор исследования, отмечают уникальность его результатов. Они подчеркивают, что обширный сбор данных и инновационный статистический анализ, проводившийся ими в течение шести лет, позволили выявить возможность обратного развития атеросклероза при раннем управлении факторами риска.

Исследование CNIC показывает, что молодые люди более подвержены атеросклерозу из-за высокого уровня холестерина и гипертонии. Это требует изменения стратегий первичной профилактики с упором на раннее выявление и эффективное управление сердечно-сосудистыми рисками для предотвращения прогрессирования немого атеросклероза и снижения глобального бремени сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Фокус писал о вакцине от холестерина, показавшей небывалый результат. Наука в будущем предоставит легкий способ вдвое снизить уровень холестерина, делая всего две инъекции в год, благодаря новой прорывной вакцине.

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