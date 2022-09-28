Неприємна правда. Довгий сон у вихідні гарантує жорстке пробудження в понеділок

Перспектива відіспатися на вихідних тільки виглядає привабливою, а насправді завдасть більше шкоди, ніж користі.

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Хто з нас мріяв відіспатися на вихідних після важкого тижня та постійних недосипів. Здавалося б, поніжитися в ліжку зайву годину-другу — чудова ідея. Проте вчені запевняють — це провальна ідея. Такий спосіб мало того, що користі не принесе, так ще й спричинить жорстке пробудження в перший робочий день тижня, а понеділок, як відомо, і так не найпростіший день, пише Inverse.

На думку професора психіатрії та поведінкового здоров'я в Стенфордському університеті Джеймі Зейцера, необхідно знайти якийсь баланс та графік сну, і намагатися його дотримуватись. Іноді можна дозволити собі поспати у вихідні на кілька годин довше — ймовірно, це не спричинить негативних наслідків. Однак на постійній основі така формула "досипати на вихідних", найімовірніше, обернеться ще більшими проблемами зі сном.

На думку Зейцера, збитий графік згодом призведе до збою наших добових годинників, які відповідають за графік сну.

Водночас клінічна психологиня і фахівчиня зі сну Вітні Робан налаштована категоричніше. На її думку, навіть рідкісні відхилення сну загрожують наслідками і не принесуть користі. Вчена вважає, що нам необхідно дотримуватися жорсткого графіка підйому та відбою. Максимум, який ми повинні собі дозволяти у вихідні, — це затримуватися в ліжку на годину довше.

Робан зазначає, що довгий сон на вихідних створює хибне почуття "надолуження втраченого". Найімовірніше нам здасться, що ми відпочили і почуваємося краще, проте вчена вважає, що довгий сон у вихідні лише призведе до того, що в неділю ввечері нам буде важче заснути — як наслідок вранці понеділка на нас чекає жорстке пробудження.

Професор Джеймі Зейцер також пояснив, чому деякі з нас здатні прокидатися рано-вранці і відчувати себе повними сил, тоді як інші — ледве здатні розплющити очі. Вся справа у наших добових ритмах та їхній нормальній роботі.

Одна з функцій добового годинника — активація певних механізмів, які готують наш організм до неспання. Один із таких механізмів — вироблення кортизолу, який зі свого боку вивільняє глюкозу, яка потрібна нашому тілу.

Однак, коли графік сну плутаний, то час сплеску кортизолу і пробудження просто не збігаються. В результаті ми прокидаємося не бадьорими і готовими підкорити світ, а вичавленими, як лимон, і готовими повернутися назад у ліжко.

Раніше Фокус писав про три наукові способи підвищити якість сну — необхідно звернути увагу на температуру та розмір ліжка.