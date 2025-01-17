Кіно на вихідні: чому варто подивитися серіал "Рів'єра" від Netflix

"Рів'єра" припаде до смаку тим, хто любить історії про виворіт гламурного і багатого життя.

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Через вісім років після свого телевізійного дебюту ірландсько-британський серіал "Рів'єра" раптово став одним з останніх хітів стрімінгового сервісу Netflix, наразі посідаючи сьоме місце серед найрейтинговіших шоу на потоковій платформі, яка додала до своєї бази всі три сезони (28 серій). Чим же він таки цікавий, і чому його варто подивитися на вихідних, розбирався Фокус.

"Рів'єра" — драматичний серіал, створений Нілом Джорданом ("М'ясник"). Пізніше він відмовився від роботи, і далі його знімали Ганс Герботс, Пол Вокер і Філіп Кадельбах.

Дія шоу відбувається на гламурному Лазурному березі на південно-східному узбережжі Франції. Надзвичайно впливовий і багатий банкір Костянтин Кліос та його друга дружина Джорджина, арткураторка, ведуть надзвичайно розкішний спосіб життя. Однак усе це змінюється після того, як Костянтин гине внаслідок вибуху на яхті. Світ Джорджини перевертається з ніг на голову, коли вона починає дізнаватися подробиці його життя, яке стає ще складнішим із присутністю його колишньої дружини та дітей. Вона вирішує вирушити в небезпечну подорож, щоб дізнатися, що насправді сталося з її чоловіком на яхті. Джорджина занурюється у світ брехні, лицемірства та злочинів і ризикує власним життям, щоб врятувати свою сім'ю.

Його перший реліз мав величезний успіх у глядачів, оскільки перший сезон залучив 2,3 мільйона глядачів на епізод. Шоу, яке також стало найуспішнішим оригінальним серіалом Sky.

У серіалі знімалися Ентоні Лапалья, Джулія Стайлз, Лена Олін, Дімітрі Леонідас, Роксана Дюран, Поппі Делевінь, Джек Фокс, Іван Реон, Вілл Арнетт і Руперт Грейвс та інші.

Критики по-різному оцінили серіал. Наприклад, в огляді Даррага Макмануса для The Irish Independent ідеться про те, що "Рів'єра" — це не високе мистецтво і не претендує на це:

"Це витончена, гламурна, швидка, точно відточена розвага: найчистіша цукерка для мозку, і я її проковтнув".

На думку глядачів, "Рів'єра" припаде до смаку тим, хто любить гламур, красиві пейзажі та пристрасті, що вирують у стінах розкішних інтер'єрів.

Раніше Фокус писав, які фільми допоможуть підняти настрій навіть у найпохмуріший день.