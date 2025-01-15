Ліки від депресії: 3 фільми від Netflix, які піднімуть настрій

Кожен із цих фільмів подарує позитивні емоції та змусить замислитися.

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Зима – не найжиттєрадісніший період, оскільки через постійну відсутність сонця, сльоту і незрозумілу сніжно-дощову погоду у багатьох починається депресія, спостерігається пригнічений або й зовсім занепадницький настрій. Фокус пропонує добірку фільмів від Netflix, які подарують хороші емоції і стануть промінчиком радості в зимовий холодний вечір.

"Врятувати Рубі"

"Врятувати Рубі" – це американська біографічна сімейна драма 2022 року режисера Кетлін Ши. Історія заснована на реальних подіях про першу собаку з притулку, яка стала офіцером поліції штату Род-Айленд.

Сюжет фільму зосереджений на поліцейському Деніелі, який прагне служити в елітному пошуково-рятувальному підрозділі К-9 і бере в напарниці собаку з притулку – розумну, але дуже примхливу Рубі, помісь австралійської вівчарки та бордер-коллі. Деніел — нейровідмінник, із дислексією та гіперактивністю. Він вчиться бачити ці відмінності як сильні сторони. Фільм сповнений позитивних меседжів про те, що не можна здаватися заради людей (або тварин!), наполегливу працю і наполегливість, і вчить іти до своєї мрії, не звертаючи уваги ні на що. У ньому знімалися Грант Гастін, Скотт Вулф, Кейла Зандер.

"Мікстейп моїх батьків"

"Мікстейп моїх батьків" – американський комедійний фільм 2021 року, знятий Валері Вайс за сценарієм Стейсі Менір. У центрі сюжету – 12-річна Беверлі Муді (Джемма Брук Аллен), яку виховує бабуся на ім'я Гейл, тому що її батьки-панк-рокери загинули незабаром після народження Беверлі, потрапивши в ДТП. Вона знаходить зламану касету, що належала матері, яку вона ніколи не знала. Дівчинка вирішує відстежити кожну з маловідомих пісень на касеті, щоб дізнатися, якою була її матір, що призводить до примирення з бабусею, яка її виховала і стала для неї опорою і другом.

Крім того, у процесі пошуків способу полагодити касету вона познайомиться з дивовижним світом музики, а також заведе нових несподіваних друзів.

На Rotten Tomatoes картина отримала 100% свіжості від глядачів.

"Великий тато"

"Великий тато" – американська кінокомедія режисера Денніс Дугана з Адамом Сендлером у головній ролі. У центрі сюжету — історія 32-річного інфантильного ледаря Сонні Коуфакса. Він безтурботно живе зі своєю подружкою, працюючи 1 раз на тиждень. Тут з'ясовується, що у його друга, який наразі перебуває у відрядженні, є некерований і неслухняний син, і про нього треба подбати. Санні видає себе за батька дитини до повернення друга додому. Санні навчає хлопчика пустощів, кадрить з його допомогою дівчину і втягує малюка у свій спосіб життя. Лише поступово до Санні приходить розуміння величини відповідальності за дитину – так поступово дорослішає і Санні, і його підопічний Джуліан.

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