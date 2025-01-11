Найкраще від Netflix: топ-10 медичних серіалів усіх часів

Хоча більшість медичних телешоу класифікуються як драми, майже в кожному з них є дивовижна кількість гумору, вплетеного в сюжет. Це необхідне зіставлення, щоб урівноважити напружені й часто несамовиті події, які можуть відбуватися в лікарні.

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Медичні серіали користуються серед телеглядачів не меншою популярністю, ніж детективи, бойовики або мелодрами. Спостерігати за роботою медиків в екстрених ситуаціях, взаєминах у колективі та інших поворотах сюжету цікаво і захоплююче, тому аудиторія у таких шоу чималенька. Ресурс Screen Rant представив найкращі серіали від Netflix у цьому жанрі.

"Анатомія пристрасті"

"Анатомія пристрасті" – американський телесеріал, створений Шондою Раймс, прем'єра якого відбулася 27 березня 2005 року, і зйомки нових сезонів тривають донині. Він став найпопулярнішим у своєму жанрі і продовжує приваблювати нових шанувальників. Багато критиків говорять про те, що це одне з найвидатніших медичних телешоу всіх часів, що створює основу для сучасної медичної драми. Все, що з'явилося після нього, якоюсь мірою все одно було відсиланням до нього.

У центрі сюжету – життя інтернів, лікарів та іншого персоналу Grey Sloan Memorial Hospital, у Сіетлі, штат Вашингтон, де розгортається основна дія. Головна героїня – докторка Мередіт Грей (Еллен Помпео), яка впродовж багатьох сезонів виростає від хірурга-інтерна до завідувача відділенням загальної хірургії. Гра Помпео зробила серіал неймовірно цікавим. У різний час у ньому знімалися Сандра О, Кетрін Гейгл і Патрік Демпсі.

На сьогодні в "Анатомії пристрасті" 21 сезон (435 серій).

"Новий Амстердам"

"Новий Амстердам" – американський медично-драматичний телесеріал, знятий за мотивами книжки колишнього лікаря Нью-Йоркської лікарні "Белв'ю" доктора Еріка Менгеймера "12 пацієнтів: життя і смерть у шпиталі Белв'ю".

Дія шоу відбувається в найстарішій державній лікарні Америки. Новому медичному директору, доктору Максу Гудвіну (Раян Егголд), доведеться подолати багато чого, якщо він хоче перетворити древній медичний центр на щось хороше. Серіал являє собою як медичну драму, так і драму стартапу, оскільки Макс працює, щоб допомогти своїм пацієнтам і колегам-лікарям, і створює процвітаючий бізнес, який залишиться на плаву після його відходу.

Максу доводиться вчитися балансувати між доглядом за пацієнтами і бюрократичними зобов'язаннями, перетворюючи "Новий Амстердам" на щось особливе.

Успіх серіалу багато в чому пов'язують з грою Раяна Егголда. Його герой доречно мужній у медичних ситуаціях, гранично легкий у комедійних і досить розумний, щоб лавірувати в галасливому світі лікарні.

Серіал складається з п'яти сезонів (89 серій).

"Ординатор"

"Ординатор" ("The Resident") – американський телесеріал у жанрі медичної драми, створений Емі Холден Джонс. Він розтягнувся на шість сезонів (107 серій). Історія розгортається у вигаданій лікарні Chastain Park Memorial Hospital в Атланті (штат Джорджія). Співробітники медустанови виконують свої щоденні обов'язки, одночасно намагаючись обійти обмеження, які накладає на них галузь охорони здоров'я, що піклується про гроші. Метт Зухрі грає роль старшого Конрада Теодора Хокінса, ординатора цього серіалу. Його служба в морській піхоті дала йому досвід нетрадиційної медичної практики, "нагородивши" посттравматичним стресовим розладом.

Серіал може скочуватися до мелодрами і навіть до відвертого медичного жаху, але моменти гумору допомагають збалансувати тон. Він також показує виворіт лікарень і медичної системи, вирішуючи складні питання про галузь.

"Дитина від тебе" ("Baby Fever")

"Дитина від тебе" – данський телесеріал, творцями якого стали Амалія Несбі Фік і Ніколай Фейфер. Це наполовину медична драма і наполовину романтична комедія. У центрі сюжету – репродуктолог иняНана (Жозефіна Парк), яка втомилася від того, що в неї немає власної дитини. Одного вечора, будучи п'яною, вона вирішила запліднити себе спермою свого колишнього хлопця.

Після того як їй це вдалося, Нана опиняється у скрутному становищі, коли їй доводиться пояснювати свою вагітність і одночасно намагатися повернути свого хлопця. Весь цей час вона продовжує займатися роботою в якості лікаря-репродуктолога, допомагаючи своїм пацієнтам. Чарівний, милий і часто дуже реальний, "Дитина від тебе" – це маловідомий, але добре зроблений медичний телесеріал. У ньому два сезони по шість серій.

"Дорогий лікар"

"Дорогий лікар", або "Пацієнт завжди має рацію" ("Royal Pains") – американський медичний телесеріал, що досліджує новий світ консьєрж-медицини, послуги, в якій незалежні лікарі прямують за надбагатими й елітними пацієнтами до їхніх чудових домівок та вирушають із ними у відпустку, аби надати негайну та кваліфіковану допомогу. Марк Феєрштейн і Пауло Костанцо грають братів Хенка та Еана Лоусонів, хірурга і юриста відповідно, які переїжджають у Гемптонс, щоб надавати кваліфіковану допомогу вимогливим клієнтам.

Серіал іноді намагається розв'язати гостріші питання консьєрж-медицини і несправедливої багаторівневої системи, яку вона може створити, але частіше за все брати насолоджуються світським життям і вирішують низку проблем.

Успіх серіалу сприяв тому, що було відзнято вісім сезонів (104 серії).

"Діагноз"

"Діагноз" – документальний телесеріал, який розповідає про докторку Лізу Сандерс. Вона намагається допомогти пацієнтам із рідкісними захворюваннями та шукає діагноз і лікування, використовуючи "мудрість натовпу". Шоу засноване на її колонці в журналі The New York Times. Раніше вона була журналісткою ABC News, захопленою загадками в галузі медицини, яка після 10 років вирішила продовжити кар'єру в медицині. Так вона і почала писати колонку "Діагноз", де висвітлювали медичні загадки одного тижня, а наступного тижня розкривали діагноз.

Кожен із семи епізодів серіалу розповідає історію про окрему хворобу. Сандерс – фантастична ведуча, яка чітко пояснює випадки, як автор детективів, що викладає всі підказки для історії. У серіалі також розслідуються лише менш смертельні таємниці, що гарантує, що часто інтимний відеозапис не здаватиметься огидним або надмірним. Навіть коли справу не повністю розкрито, подорож епізодом залишається захопливою.

"Віргін Рівер"

"Віргін Рівер" – американський драматичний телесеріал, у центрі сюжету якого Мел Монро (Александра Брекенрідж) – медсестра-практикиня й акушерка, яка вирішує залишити свій будинок у Лос-Анджелесі після низки болісних подій. Вона відгукується на оголошення про роботу у Віргін Рівер, віддаленому селі в Північній Каліфорнії, сподіваючись почати все заново. Незважаючи на те, що Мел припускає, що життя там буде менш складним, ніж у великому місті, вона розуміє, що труднощів предостатньо навіть у найменших містах.

"Віргін Рівер" став справжнім хітом, і вже вийшло п'ять сезонів, але його творці анонсують не тільки шостий, а й сьомий сезон.

"Проект Мінді"

"Проєкт Мінді" – американський комедійний серіал, створений Мінді Калінг і з собою в головній ролі. Вона грає Мінді Лахірі, акушерку-гінекологиню, якій постійно важко поєднувати особисте та професійне життя. Цей романтичний комедійний серіал показує більш безтурботний, смішний бік медичної професії, оскільки Мінді доводиться мати справу з незвичайними пацієнтами та її настільки ж дивною групою лікарів, медсестер і працівників, які всі працюють у невеликій медичній практиці в Нью-Йорку.

Калінг – письменниця, продюсерка, шоураннерка і провідна актриса, і вона привносить талант і відданість кожній зі своїх ролей на знімальному майданчику. Це чарівна і мила комедія, багато в чому завдяки симпатичному головному персонажу Калінг. Кожен сезон серіалу, здавалося, поліпшувався порівняно з попереднім, краще демонструючи дотепність і вміння Калінг створювати всебічних персонажів і правдоподібні, але веселі ситуації для них.

Серіал тривав шість сезонів і складається зі 107 серій.

"Доктор Ча"

"Доктор Ча" – південнокорейський телесеріал із 16 епізодів. Головну роль у ньому виконала Ом Чон Хва, втіливши образ докторки Ча Чон Сок, домогосподарки, яка після 20 років вирішує повернутися до своєї медичної кар'єри після того, як пережила несподівану кризу. Доктор Ча виявляється ординатором у тій же лікарні, де її чоловік Со Ін Хо (Кім Бен Чхоль) – головний хірург. Там доктор Ча дізнається більше про свої власні можливості і про те, чого вона не помічала у своєму житті після всіх цих років вдома.

Спостерігати, як доктор Ча зростає, – це цікавий досвід. Незважаючи на те, що вона так довго не працювала, майже 50-річна жінка здатна привнести свій багатий життєвий досвід у лікарню і до лікарів, доводячи, що вік – це всього лише число.

"Викличте акушерку"

"Викличте акушерку" – драматичний серіал, створений Гайді Томас. Він розповідає про групу медсестер-акушерок, які працюють у Nonnatus House, Іст-Енд Лондона в 1950-1960-х роках.

Прем'єра шоу відбулася в січні 2012 року, і відтоді серіал транслюється щороку, змінюючи головних героїв кожні кілька років у міру зміни десятиліть. У великому основному акторському складі багато талановитих британських акторів, які здатні передати образ і голос лікарів і медсестер 1950-х і 1960-х років.

Кожен сезон шоу обертається навколо нового спалаху хвороби, медичної проблеми, яка була виявлена зовсім недавно, або будь-якої іншої події в країні або світі, що впливає на життя кожного в Лондоні. Суспільні та особисті проблеми розглядаються детально, що робить драму зворушливою і захопливою, навіть коли акторський склад постійно змінюється.

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