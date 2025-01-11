Лучшее от Netflix: топ-10 медицинских сериалов всех времен

Хотя большинство медицинских телешоу классифицируются как драмы, почти в каждом из них есть удивительное количество юмора, вплетенного в сюжет. Это необходимое сопоставление, чтобы уравновесить напряженные и часто душераздирающие события, которые могут происходить в больнице.

Related video

Медицинские сериалы пользуются среди телезрителей не меньшей популярностью, чем детективы, боевики или мелодрамы. Наблюдать за работой медиков в экстренных ситуациях, отношениях в коллективе и прочих поворотах сюжета интересно и увлекательно, поэтому аудитория у таких шоу немаленькая. Ресурс Screen Rant представил лучшие сериалы от Netflix в этом жанре.

"Анатомия страсти"

"Анатомия страсти" — американский телесериал, созданный Шондой Раймс, премьера которого состоялась 27 марта 2005 года, и съемки новых сезонов продолжаются по сей день. Он стал самым популярным в своем жанре и продолжает завлекать новых поклонников. Многие критики говорят о том, что это одно из величайших медицинских телешоу всех времен, создающее основу для современной медицинской драмы. Все, что появилось после него, в какой-то мере все равно было отсылкой к нему.

В центре сюжета – жизнь интернов, врачей и прочего персонала Grey Sloan Memorial Hospital, в Сиэтле, штат Вашингтон, где разворачивается основное действие. Главная героиня – доктор Мередит Грей (Эллен Помпео), которая на протяжении многих сезонов растет от хирурга-интерна до заведующего отделением общей хирургии. Игра Помпео сделал сериал невероятно интересным. В разое время в нем снимались Сандра О, Кэтрин Хейгл и Патрик Демпси.

На сегодня в "Анатомии страсти" 21 сезон (435 серий).

"Новый Амстердам"

"Новый Амстердам" – американский медицинско-драматический телесериал, снятый по мотивам книги бывшего врача Нью-Йоркской больницы "Белвью" доктора Эрика Мэнхеймера "12 пациентов: жизнь и смерть в госпитале Белевю".

Действие шоу происходит в старейшей государственной больнице Америки. Новому медицинскому директору, доктору Максу Гудвину (Райан Эгголд), предстоит преодолеть многое, если он хочет превратить древний медицинский центр во что-то хорошее. Сериал представляет собой как медицинскую драму, так и драму стартапа, поскольку Макс работает, чтобы помочь своим пациентам и коллегам-врачам, и создает процветающий бизнес, который останется на плаву после его ухода.

Максу приходится учиться балансировать между уходом за пациентами и бюрократическими обязательствами, превращая "Новый Амстердам" в нечто особенное.

Успех сериала во многом связывают с игрой Райана Эгголда. Его герой уместно героический в медицинских ситуациях, предельно легкий в комедийных и достаточно умный, чтобы лавировать в шумном мире больнице.

Сериал состоит из пяти сезонов (89 серий).

"Ординатор"

"Ординатор" ("The Resident") – американский телесериал в жанре медицинской драмы, созданный Эми Холден Джонс. Он растянулся на шесть сезонов (107 серий). История разворачивается в вымышленной больнице Chastain Park Memorial Hospital в Атланте (штат Джорджия). Сотрудники медучреждения выполняют свои ежедневные обязанности, одновременно пытаясь обойти ограничения, налагаемые их заботящейся о деньгах отраслью здравоохранения. Мэтт Зухри играет роль старшего Конрада Теодора Хокинса, ординатора этого сериала. Его служба в морской пехоте дала ему опыт нетрадиционной медицинской практики, "наградив" посттравматическим стрессовым расстройством.

Сериал может скатываться к мелодраме и даже к откровенному медицинскому ужасу, но моменты юмора помогают сбалансировать тон. Он также показывает изнанку больниц и медицинской системы, решая сложные вопросы об отрасли.

"Ребенок от тебя" ("Baby Fever")

"Ребенок от тебя" – датский телесериал, создателями которого стали Амалия Нэсби Фик и Николай Фейфер. Это наполовину медицинская драма и наполовину романтическая комедия. В центре сюжета – репродуктолог Нана (Жозефина Парк), которая устала от того, что у нее нет собственного ребенка. Однажды вечером, будучи пьяной, она решила оплодотворить себя спермой своего бывшего парня.

После того как ей это удалось, Нана оказывается в трудном положении, когда ей приходится объяснять свою беременность и одновременно пытаться вернуть своего парня. Все это время она продолжает заниматься работой в качестве врача-репродуктолога, помогая своим пациентам. Очаровательный, милый и часто очень реальный, "Ребенок от тебя" – это малоизвестный, но хорошо сделанный медицинский телесериал. В нем два сезона по шесть серий.

"Дорогой доктор"

"Дорогой до́ктор", или "Пациент всегда прав" ("Royal Pains") – американский медицинский телесериал, который исследует новый мир консьерж-медицины, услуги, в которой независимые врачи следуют за сверхбогатыми и элитными пациентами в их прекрасные дома и отправляются с ними в отпуск, чтобы оказать немедленную и квалифицированную помощь. Марк Фейерштейн и Пауло Костанцо играют Хэнка Лоусона и Эана Лоусона, хирурга и юриста соответственно, которые переезжают в Хэмптонс, чтобы оказывать квалифицированную помощь требовательным клиентам.

Сериал иногда пытается решить более острые вопросы консьерж-медицины и несправедливой многоуровневой системы, которую она может создать, но чаще всего братья наслаждаются светской жизнью и решают череду проблем.

Успех сериала способствовал тому, что было отснято восемь сезонов (104 серии).

"Диагноз"

"Диагноз" – документальный телесериал, который рассказывает о докторе Лизе Сандерс. Она пытается помочь пациентам с редкими заболеваниями и ищет диагноз и лечение, используя "мудрость толпы". Шоу основано на ее колонке в журнале The New York Times. Ранее она была журналисткой ABC News, увлеченной загадками в области медицины, которая после 10 лет решила продолжить карьеру в медицине. Так она и начала писать колонку "Диагноз", где освещались медицинские загадки на одной неделе, а на следующей неделе раскрывался диагноз.

Каждый из семи эпизодов сериала рассказывает историю об отдельной болезни. Сандерс — фантастическая ведущая, которая четко объясняет случаи, как автор детективов, излагающий все подсказки для истории. В сериале также расследуются только менее смертельные тайны, что гарантирует, что часто интимная видеозапись не будет казаться отвратительной или чрезмерной. Даже когда дело не полностью раскрыто, путешествие по эпизоду остается захватывающим.

"Виргин Ривер"

"Виргин Ривер" — американский драматический телесериал, в центре сюжета которого Мел Монро (Александра Брекенридж) — практикующая медсестра и акушерка, которая решает покинуть свой дом в Лос-Анджелесе после ряда болезненных событий. Она откликается на объявление о работе в Виргин Ривер, отдаленной деревне в Северной Калифорнии, надеясь начать все заново. Несмотря на то, что Мел предполагает, что жизнь там будет менее сложной, чем в большом городе, она понимает, что трудностей предостаточно даже в самых маленьких городах.

"Виргин Ривер" стал настоящим хитом, и уже вышло пять сезонов, но его создатели анонсируют не только шестой, но и седьмой сезон.

"Проект Минди"

"Проект Минди" – американский комедийный сериал, созданный Минди Калинг и с собой в главной роли. Она играет Минди Лахири, акушера-гинеколога, которой постоянно трудно совмещать личную и профессиональную жизнь. Этот романтический комедийный сериал показывает более беззаботную, смешную сторону медицинской профессии, поскольку Минди приходится иметь дело с необычными пациентами и ее столь же странной группой врачей, медсестер и сотрудников, которые все работают в небольшой медицинской практике в Нью-Йорке.

Калинг – писатель, продюсер, шоураннер и ведущая актриса, и она привносит талант и преданность каждой из своих ролей на съемочной площадке. Это очаровательная и милая комедия, во многом благодаря симпатичному главному персонажу Калинг. Каждый сезон сериала, казалось, улучшался по сравнению с предыдущим, лучше демонстрируя остроумие и умение Калинг создавать всесторонних персонажей и правдоподобные, но веселые ситуации для них.

Сериал продлился шесть сезонов и состоит из 107 серий.

"Доктор Ча"

"Доктор Ча" — южнокорейский телесериал из 16 эпизодов. Главную роль в нем исполнила Ом Чон Хва, воплотив образ доктора Ча Чон Сок, домохозяйки, которая после 20 лет решает вернуться к своей медицинской карьере после того, как пережила неожиданный кризис. Доктор Ча оказывается ординатором в той же больнице, где ее муж Со Ин Хо (Ким Бен Чхоль) – главный хирург. Там доктор Ча узнает больше о своих собственных возможностях и о том, чего она не замечала в своей жизни после всех этих лет дома.

Наблюдать, как доктор Ча растет, – это интересный опыт. Несмотря на то, что она так долго не работала, почти 50-летняя женщина способна привнести свой богатый жизненный опыт в больницу и к врачам, доказывая, что возраст – это всего лишь число.

"Вызовите акушерку"

"Вызовите акушерку" – драматический сериал, созданный Хайди Томас. Он рассказывает о группе медсестер-акушерок, работающих в Nonnatus House, Ист-Энд Лондона в 1950-1960-х годах.

Премьера шоу состоялась в январе 2012 года, и с тех пор сериал транслируется каждый год, меняя главных героев каждые несколько лет по мере смены десятилетий. В большом основном актерском составе много талантливых британских актеров, которые способны передать образ и голос врачей и медсестер 1950-х и 1960-х годов.

Каждый сезон шоу вращается вокруг новой вспышки болезни, медицинской проблемы, которая была обнаружена совсем недавно, или какого-либо другого события в стране или мире, влияющего на жизнь каждого в Лондоне. Общественные и личные проблемы рассматриваются подробно, что делает драму трогательной и захватывающей, даже когда актерский состав постоянно меняется.

Ранее Фокус писал, почему стоит посмотреть фильм "Однажды в Ла-Рое".