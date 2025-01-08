Кино на вечер: почему стоит посмотреть фильм "Однажды в Ла-Рое" (видео)

Фильм уже назвали новым "Йеллоустоуном". Комедийный кантри-триллер покорил зрителей динамикой и сюжетными поворотами.

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Фильм "Однажды в Ла-Рое" (оригинальное название "Ла-Рой, Техас"), который вышел еще в 2023 году, снова оказался в эпицентре интереса зрителей, показав 100%-ый рейтинг на ресурсе Rotten Tomatoes.

Картина Шейна Аткинсона, который выступил не только режиссером и сценаристом, представляет собой комедийный кантри-триллер. В центре сюжета – Рэй, житель провинциального городка Ла-Рой в штате Техас. Он владеет небольшим магазином строительных материалов и старается сделать все, чтобы его жена Стейси-Линн была счастлива. Однако женщина не оценила его старания и стала ему изменять. Узнав об этом, Рэй хочет покончить с собой, но в последний момент он встречает незнакомца по имени Брайан, который принимает его за киллера и предлагает ему деньги за убийство некоего Джеймса Барлоу. Озвученный гонорар заставляет Рэя пойти на риск и кардинально меняет его жизнь.

Лента "Однажды в Ла-Рое" была представлена на кинофестивале Tribeca в июне 2023 года. В нем снялись Джон Магаро, Стивен Зейн, Дилан Бейкер, Меган Стивенсон, Мэтью Дель Негро и Брэд Лиланд.

Трейлер фильма "Однажды в "Ла-Рое"

Фильм зацепил аудиторию динамикой и неожиданными поворотами сюжета. Некоторые пользователи даже сравнили его с работами братьев Коэнов и нео-вестерновой драмой "Йеллоустоун".

"Великолепная режиссура. Идеальный кастинг. Возмутительная кинематография. Не такой ужасный, как "Йеллоустоун"", "Непредсказуемое веселье и немного кровопролития для цвета. Нам понравилась его необычность с точки зрения сюжета, и Стива З. всегда стоит смотреть. Похожий на сон, фильм затягивает вас, как паук, и плетет прекрасную паутину", "Освежающе. "Определенно будет держать вас в напряжении", "Отличная история, отличная игра актеров! Фантастический фильм", – пишут в комментариях.

Фильм набрал наивысший рейтинг на Rotten Tomatoes Фото: Скриншот

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