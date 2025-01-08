Кіно на вечір: чому варто подивитися фільм "Одного разу в Ла-Рої" (відео)

Фільм уже назвали новим "Єллоустоуном". Комедійний кантрі-трилер підкорив глядачів динамікою та сюжетними поворотами.

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Фільм "Одного разу в Ла-Рої" (оригінальна назва "Ла-Рой, Техас"), що вийшов ще 2023 року, знову опинився в епіцентрі інтересу глядачів, показавши 100%-ий рейтинг на ресурсі Rotten Tomatoes.

Картина Шейна Аткінсона, який виступив не тільки режисером і сценаристом, являє собою комедійний кантрі-трилер. У центрі сюжету – Рей, житель провінційного містечка Ла-Рой у штаті Техас. Він володіє невеликим магазином будівельних матеріалів і намагається зробити все, щоб його дружина Стейсі-Лінн була щасливою. Однак жінка не оцінила його старання і стала його зраджувати. Дізнавшись про це, Рей хоче накласти на себе руки, але в останню мить він зустрічає незнайомця на ім'я Брайан, який сприймає його за кілера і пропонує йому гроші за вбивство якогось Джеймса Барлоу. Озвучений гонорар змушує Рея піти на ризик і кардинально змінює його життя.

Стрічку "Одного разу в Ла-Рої" було представлено на кінофестивалі Tribeca в червні 2023 року. У ньому знялися Джон Магаро, Стівен Зейн, Ділан Бейкер, Меган Стівенсон, Метью Дель Негро і Бред Ліланд.

Трейлер фільму "Одного разу в "Ла-Рої"

Фільм зачепив аудиторію динамікою і несподіваними поворотами сюжету. Деякі користувачі навіть порівняли його з роботами братів Коенів і нео-вестерновою драмою "Єллоустоун".

"Чудова режисура. Ідеальний кастинг. Обурлива кінематографія. Не такий жахливий, як "Єллоустоун"", "Непередбачувані веселощі і трохи кровопролиття для кольору. Нам сподобалася його незвичність з точки зору сюжету, і Стіва З. завжди варто дивитися. Схожий на сон, фільм затягує вас, як павук, і плете прекрасне павутиння", "Освіжаюче. "Безумовно триматиме вас у напрузі", "Чудова історія, чудова гра акторів! Фантастичний фільм", – пишуть у коментарях.

Фільм набрав найвищий рейтинг на Rotten Tomatoes Фото: Скриншот

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