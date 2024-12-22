Не тільки Netflix: топ-10 найкращих серіалів 2024 року

Цього року до рейтингу увійшли не тільки художні серіали, а й анімація та документальні фільми.

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Кінець грудня – час підбиття підсумків, і кіноіндустрія – сфера, де творці та продюсери фільмів і серіалів особливо уважно ставляться до річних результатів своєї роботи. Головний показник того, що проєкт вдався, – глядацький рейтинг, відгуки критиків і касові збори. Metacritic, англомовний сайт-агрегатор, що збирає відгуки про музичні альбоми, ігри, фільми, телевізійні шоу, DVD-диски та мобільні ігри, представив свій список найкращих серіалів 2024-го.

1 місце – "Оленя" (Netflix)

Семисерійний міні-серіал "Оленятко" – це адаптація твору шотландського коміка Річарда Гедда, який розповів свою власну історію про переслідування з боку жінки на ім'я Марта. Герої знайомляться в барі, а пізніше сталкерка дізнається адресу, електронну пошту і номер телефону своєї "жертви.

У серіалі Гедд зіграв головну роль – бармена Донні Данна, який намагається смішити людей.

"Оленятко" стало сурперхітом Netflix

Стрімінговий сервіс відзначив "Оленятко" як один із головних хітів 2024-го. Серед довгого списку нагород, вручених шоу, шість премій "Еммі" (з 11 номінацій), включно з однією за видатний обмежений серіал. Він також отримав премію Асоціації телевізійних критиків і продовжує претендувати на кілька премій "Золотий глобус" і "Незалежний дух", які вручатимуть на початку 2025 року.

Серіал мав не лише приголомшливий успіх, а й наслідки. Фіона Гарві, яка вважає, що саме вона є прототипом Марти, звинуватила стримінгового гіганта Netflix і шотландського коміка Річарда Гедда, який написав сценарій і знявся в серіалі, у брехні та в наклепницькому зображенні її історії.

Гедд розповідав, що сталкерка, яка його переслідувала, відправила щонайменше 41 071 імейл, залишила 350 годин голосових повідомлень, написала 744 твіти, 46 повідомлень у Facebook і листів на 106 сторінок.

Натомість Фіона заявила ЗМІ, що "можливо, було кілька електронних листів", а пізніше сказала, що листів було "менше ніж 10".

2 місце – "Сьоґун" (FX)

Після шести років розробки друга екранізація однойменного історичного роману Джеймса Клавелла вийшла на екрани в лютому 2024 року (перша була 1980 року) і стала справжнім світовим хітом. Рейчел Кондо і Джастін Маркс у 10 серіях показали події, які розгортаються 1600 року в період міжусобних воєн у феодальній Японії. Головний герой – Джон Блекторн, капітан таємничого європейського судна, що зазнало корабельної аварії недалеко від місцевого рибальського села. Поступово йому вдається не тільки адаптуватися в японському суспільстві, а й заручитися заступництвом з боку впливового дайме Есі Торанагі, історичним прототипом якого був об'єднувач Японії Ієясу Токугава. Ворогами англійця стають португальські єзуїти, що володіють впливом при дворі, а союзниками — японські християни, включно з перекладачкою, заміжньою леді-християнкою з аристократів Тода Маріко, яка переймається до нього теплими почуттями.

Серіал "Сьоґун" зібрав 18 престижніх нагород за один сезон

Шоу зібрало величезну кількість нагород, зокрема премію "Еммі" як найкращий драматичний серіал. Хіроюкі Санада і Анна Саваї, які зіграли в ньому, визнані найкращим актором і актрисою драматичного серіалу, причому Санада став першим японським актором, удостоєним "Еммі".

З урахуванням 14 премій, отриманих на попередній церемонії Creative Arts Emmys, серіал отримав неперевершений результат – 18 премій за один сезон.

Натхненний успіхом, FX тепер планує перетворити одноразовий міні-серіал на трисезонне шоу.

3 місце – "Суперники" (Hulu)

Восьмисерійна британська драма "Суперники" адаптована за однойменним романом Джиллі Купер (це частина її серії "Хроніки Ратшира") і розгортається в нещадному світі англійського незалежного телеканалу Corinium у 1986 році у вигаданому графстві Ратшир на південному заході Англії. У центрі подій – телезірка Деклан О'Хара, правдолюб, який твердо має намір працювати на благо суспільства. Лорд Тоні Боддінгхем, який запропонував йому роботу, приховує свої справжні мотиви, але коли Деклан починає трудитися, він розуміє, що його завдання всього лише – врятувати потопаючу франшизу, а його роботодавець – далеко не той, ким здається.

Підписавши зірку ВВС на свій канал, лорд Боддінгхем мріє насолити своєму суперникові, старому багатому депутату Руперту Кемпбелл-Блеку, міністру спорту від консервативної політичної партії з підмоченою репутацією. Останній вирізняється не стільки амбітними проєктами, як Боддінґґем, скільки ексцентричністю і любов'ю до сексу — з цього, власне, і починається серіал. Руперт одночасно заводить роман із журналісткою та дружиною члена парламенту, а з останньою ще й грає в теніс – дуже британська гра, якщо не уточнювати, що цей теніс голий.

Чесність і прямота О'Хари приводять його до постійних сутичок і суперництва з продюсеркою його програми Кемерон Кук зі своїм баченням, що виливається в низку інтриг і протистоянь у боротьбі за вплив і рейтинги. Кожен крок на цьому шляху стає небезпечним, а ставки – занадто високі. Ситуацію погіршує той факт, що дружина Деклана не в захваті від переїзду, а потрібно ж ще подбати про двох дочок.

І критики, і глядачі високо оцінили серіал. Сайт-агрегатор оглядів Rotten Tomatoes повідомив про рейтинг схвалення 94% із середньою оцінкою 7,7/10 на основі 17 оглядів критиків. "Уїдлива комедія з розв'язністю, "Суперники" робить класову боротьбу і єхидну поведінку захопливим переглядом", – свідчить вердикт кіноманів.

4 місце – "Розумник: Девід Чейз і Клан Сопрано" (HBO)

У двосерійному документальному фільмі "Розумник: Девід Чейз і Клан Сопрано" відомий режисер Алекс Гібні глибоко занурюється в психіку творця і сценариста "Клану Сопрано" (1999) Девіда Чейза, щоб висвітлити його життя і кар'єру, а також запропонувати унікальний погляд на його неперевершену роботу над культовою програмою.

Коли Гібні змусив свою команду реконструювати кабінет доктора Мелфі, один із найзнаковіших майданчиків "Клану Сопрано", для інтерв'ю з творцем цього шоу Девідом Чейзом, усім повинно було бути зрозуміло, що він мав намір дослідити один із найшанованіших умів телебачення.

Фільм розділений на два епізоди, перший з яких охоплює ранню кар'єру Чейза і перший сезон "Клану Сопрано", а другий розмірковує про іншу частину шоу, його успіх у критиків і його постійно спірний фінал. Захоплююче чути залаштункові історії від більшості найвідоміших імен акторського складу і бачити кадри рекламних заходів, де сотні італо-американців з Нью-Джерсі прийшли на відкритий кастинг на парковці.

У проєкті взяли участь сценаристи, продюсери, керівники та актори шоу, включно з Лоррейн Бракко, Еді Фалько і Майклом Імперіолі. У ньому містяться ідеї та натхнення, а також уривки з шоу, відео з прослуховувань і закулісні зйомки.

5 місце – "Фантазмас" (HBO)

"Фантазмас" – шестисерійний американський сюрреалістичний комедійний телесеріал, створений, знятий і написаний Хуліо Торресом, який також грає в ньому головну роль. У ньому розповідається про Торреса в пошуках золотої сережки-устриці, загубленої в танцювальному клубі, і про людей, яких він зустрічає на шляху. Він перегукується з давньогрецьким міфом про пошуки Ясоном Золотого руна. Пошуки ведуть його через барвисту, казкову версію Нью-Йорка, створену повністю в звуковому павільйоні. І його історія так само дискурсивна, як і історія Яснона, тому що він постійно стикається з іншими жителями Нью-Йорка, які захоплюють історію на кілька хвилин за раз. Але замість сирен і гарпій, зустрічі Торреса, у довільному порядку: хом'яки-геї-кокаїністки, чіпкі інфлюенсери в соціальних мережах, інопланетна маріонетка-руйнівниця, що аж ніяк не повторює й не нагадує Альфу, сміховинно усвідомлений шкільний хуліган, буква Q як альтернативний комікс, що є надто нішевий для основної аудиторії, ельф, який подає до суду на Санту за порушення трудових прав, тощо.

"Фантазмас" напханий нестандартними персонажами та абсурдними ситуаціями. Кожен аспект серіалу спочатку проходить через фільтр комічної чутливості Торреса. Ця чутливість виявляється бадьоро незвичною та інтенсивно своєрідною: ніхто інший не вібрує на його особливій частоті. Упродовж шести епізодів серіалу рішуче дивний тон виявляється достатньо гнучким, щоб припускати бажані варіації, але він ніколи не коливається.

6 місце – "Учитель англійської" (FX)

Восьмисерійний американський комедійний телесеріал "Учитель англійської", створений Браяном Джорданом Альваресом, який грає головного героя Евана Маркеса, розповідає про вчителя англійської мови в середній школі Моррісона-Генслі в Остіні, штат Техас. Він намагається йти в ногу з постійно мінливими соціальними нормами та налагодити зв'язок зі своїми учнями.

На цьому шляху до нього приєднується його найкраща подруга і колега Гвен Сандерс, життєрадісна вчителька історії.

За словами критиків, "Учитель англійської" – найсмішніше шоу 2024 року, і рідкісний новий "комедійний" серіал, який не намагається щосили бути драмою.

""Учитель англійської" випромінює впевненість від самого початку, знаходячи здоровий баланс між кумедними бітами персонажів і своєчасними спостереженнями з дедалі більш політизованої сфери державної освіти. Це, безсумнівно, найкращий новий ситком року на сьогодні", – пишуть критики.

7 місце – "Реаліті-шоу Джеррода Кармайкла" (HBO)

"Реаліті-шоу Джеррода Кармайкла" — восьмисерійний документальний фільм, який дає інтимний погляд на особисте життя коміка Джеррода Кармайкла, автора відзначеного премією "Еммі" стендап-шоу "Ротаніель". Воно описується як похмуро-смішний документальний серіал про бурхливі пошуки Джерродом любові, сексу і правди.

Після того як Кармайкл здійснив камінг-аут, зізнавшись, що він гей і заявивши це як експеримент "радикальної чесності", інтерес до його життя в глядачів суттєво зріс.

Серіал за фактом є нелегким спостереженням, і Кармайкл не завжди малює втішний портрет самого себе. Але ця заплутаність і неоднозначність призводять до викривального, унікального шоу, на думку багатьох рецензентів. Вони кажуть, що реаліті-шоу Кармайкла показує свої недоліки, і воно настільки ж своєрідне, пізнавальне і захопливе, як і багато інших його робіт.

8 місце – "Люди Х'97" (Disney+)

10-серійний американський супергеройський мультсеріал "Люди Х'97" створений шоураннером Бо ДеМайо для стримінгового сервісу Disney+. Це пряме продовження легендарного мультсеріалу "Люди Ікс" із 90-х, який змінив ставлення індустрії до супергероїки.

Він продовжує сюжет свого попередника, підхоплює його атмосферу і передає її в деталях – від анімації, стилізованої під епоху VHS, до гумору й особистих фішок команди супергероїв.

Серіал починається з того місця, де закінчився попередній, смертю Професора Ікс. У кадр повернулася і частина оригінального складу акторів озвучки. Перші чутки про відродження "Людей Ікс" 1992 року з'явилися в мережі в червні 2019 року, тоді як офіційний анонс відбувся в листопаді 2021 року. На той момент ДеМайо і Касторена вже брали участь у розробці. Деякі епізоди зрежисували Чейз Конлі та Емі Йонемура. У березні 2024 року, незадовго до прем'єри мультсеріалу, Marvel звільнила ДеМайо, до того ж до того моменту він встиг закінчити роботу над двома сезонами. "Люди Ікс '97".

На думку критиків, "Люди Х'97" – цілком можливо, найкращий анімаційний серіал від Marvel, і 30 років очікування не розчарували фанатів, виправдавши їхні надії. Другий сезон уже отримав зелене світло і перебуває у виробництві, а третій – у розробці.

9 місце – "Нічого не кажи" (Hulu)

"Нічого не кажи" – це дев'ятисерійна адаптація документального бестселера Патріка Раддена Кіфа "Нічого не кажи: правдива історія вбивств і пам'яті в Північній Ірландії", в якому простежуються реальні історії чотирьох поколінь жителів Північної Ірландії, членів ІРА, в період Смути. Режисером проекту виступив Майкл Леннокс, а шоураннером став Джошуа Зетумер.

"Пізній претендент на одне з найкращих шоу року… Те, що "Нічого не кажи" примудряється всього за дев'ять серій представити огляд Смути, руйнівне розслідування реального злочину, несамовитий наочний урок про голодування, драму про сестринство, трагедію, в якій лідери руху зраджують одне одного, і навіть, у якийсь момент, пограбування, і все це без приниження страждань, заподіяних його головними героями, або виправдання їхньої співучасті, – більш ніж вражає. Це вражаюче", – йдеться в огляді Лілі Луфбуроу для The Washington Post.

10 місце — "Співчуваючий" (HBO)

"Співчуваючий" – семисерійний американський міні-серіал у жанрі історичної драми, створений Пак Чхан Уком ("Олдбой", "Рішення піти") і Доном Маккелларом на основі однойменного роману В'є Тхань В'єтнаму Нгуєна, удостоєного Пулітцерівської премії 2015 року. Сюжет ґрунтується на падінні уряду Південного В'єтнаму 1975 року і подальших подіях, що розгорнулися в Каліфорнії (США). Головний герой – таємний комуністичний агент В'єтконгу.

Серіал є сумішшю культурної сатири, чорної комедії, історичної драми, детектива і шпигунського трилера, оповідає про напівв'єтнамського, напівфранцузького комуністичного шпигуна, відомого як "Капітан" (Хоа Сюаньде з "Ковбоя Бібопа"), в останні дні війни у В'єтнамі та його подальшому вигнанні до Сполучених Штатів (і роботі в Голлівуді) після падіння Сайгона.

Підбір акторів проводився по всьому світу, головні ролі отримали актори в'єтнамського походження: Хоа Сюаньде, Фред Нгуєн Кхан, Тон Ле, Ві Ле, Алан Чонг. У проекті Роберт Дауні-молодший грає кілька ролей, що принесло йому номінацію на премію "Еммі".

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