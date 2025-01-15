Лекарство от депрессии: 3 фильма от Netflix, которые поднимут настроение

Каждый из этих фильмов подарит положительные эмоции и заставит задуматься.

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Зима – не самый жизнерадостный период, поскольку из-за постоянного отсутствия соднца, слякоти и непонятной снежно-дождевой погоды у многих начинается депрессия, наблюдается подавленное или и вовсе упадническое настроение. Фокус предлагает подборку фильмов от Netflix, которые подарят хорошие эмоции и лучик радости в зимний холодный вечер.

"Руби, собака-спасатель"

"Руби, собака-спасатель" – это американская биографическая семейная драма 2022 года режиссера Кэтлин Ши. История основана на реальных событиях о первой собаке из приюта, которая стала офицером полиции штата Род-Айленд.

Сюжет фильма сосредоточен на полицейском Дэниеле, который стремится служить в элитном поисково-спасательном подразделении К-9 и берет в напарницы собаку из приюта – умную, но очень своенравную Руби, помесь австралийской овчарки и бордер-колли. Дэниел – нейроотличный, с дислексией и гиперактивность. Он учится видеть эти различия как сильные стороны. Фильм полон позитивных месседжей о том, что нельзя сдаваться ради людей (или животных!), упорном труде и настойчивости, и учит идти к своей мечте, не обращая внимания ни на что. В нем снимались Грант Гастин, Скотт Вулф, Кейла Зандер.

"Микстейп моих родителей"

"Микстейп моих родителей"– американский комедийный фильм 2021 года, снятый Валери Вайс по сценарию Стейси Менир. В центре сюжета – 12-летняя Беверли Муди (Джемма Брук Аллен), которую воспитывает бабушка по имени Гейл, потому что ее потрясающие родители-панк-рокеры погибли вскоре после рождения Беверли, попав в ДТП. Она находит сломанную кассету, принадлежавшую матери, которую она никогда не знала. Девочка решает отследить каждую из малоизвестных песен на кассете, чтобы узнать, какой была ее мать, что приводит к примирению с бабушкой, которая ее воспитала и стала для нее опорой и другом.

Кроме того, в процессе поисков способа починить кассету она познакомится с удивительным миром музыки, а также заведет новых неожиданных друзей.

На Rotten Tomatoes картина получила 100% свежести от зрителей.

"Большой папа"

"Большой папа" – американская кинокомедия режиссера Деннис Дугана с Адамом Сэндлером в главной роли. В центре сюжета – история 32-летнего инфантильного лентяя Сонни Коуфакса. Он беззаботно живет со своей подружкой, работая 1 раз в неделю. Тут обнаруживается, что у его друга, находящегося в данный момент в командировке, есть неуправляемый и непослушный сын, и о нем надо позаботиться. Санни выдает себя за отца ребенка до возвращения друга домой. . Санни обучает мальчика шалостям, кадрит с его помощью девушку и втягивает малыша в свой образ жизни. Лишь постепенно к Санни приходит понимание величины ответственности за ребенка – так постепенно взрослеет и Санни, и его подопечный Джулиан.

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