Кино на выходные: почему стоит посмотреть сериал "Ривьера" от Netflix

"Ривьера" придется по вкусу тем, кто любит истории об изнанке гламурной и богатой жизни.

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Спустя восемь лет после своего телевизионного дебюта ирландско-британский сериал "Ривьера" внезапно стал одним из последних хитов стримингового сервиса Netflix, в настоящее время занимая седьмое место среди самых рейтинговых шоу на потоковой платформе, которая добавила в свою базу все три сезона (28 серий). Чем же он таки интересен, и почему его стоит посмотреть на выходных, разбирался Фокус.

"Ривьера" – драматический сериал, созданный Нилом Джорданом ("Мясник"). Позже он отказался от работы, и далее его снимали Ханс Херботс, Пол Уокер и Филипп Кадельбах.

Действие шоу происходит на гламурном Лазурном берегу на юго-восточном побережье Франции. Чрезвычайно влиятельный и богатый банкир Константин Клиос и его вторая жена Джорджина, арт-куратор, ведут чрезвычайно роскошный образ жизни. Однако все это меняется после того, как Константин погибает в результате взрыва на яхте. Мир Джорджины переворачивается с ног на голову, когда она начинает узнавать подробности его жизни, которая становится еще сложнее с присутствием его бывшей жены и детей. Она решает отправиться в опасное путешествие, чтобы узнать, что на самом деле произошло с ее мужем на яхте. Джорджина погружается в мир лжи, лицемерия и преступлений и рискует собственной жизнью, чтобы спасти свою семью.

Его первый релиз имел огромный успех у зрителей, поскольку первый сезон привлек 2,3 миллиона зрителей на эпизод. Шоу, которое также стало самым успешным оригинальным сериалом Sky.

В сериале снимались Энтони Лапалья, Джулия Стайлз, Лена Олин, Димитри Леонидас, Роксана Дюран, Поппи Делевинь, Джек Фокс, Иван Реон, Уилл Арнетт и Руперт Грейвс и другие.

Критики по-разному оценили сериал. Например, в обзоре Даррага Макмануса для The Irish Independent говорится, что "Ривьера" – это не высокое искусство и не претендует на это:

"Это изящное, гламурное, быстрое, точно отточенное развлечение: чистейшая конфета для мозга, и я ее проглотил".

По мнению зрителей, "Ривьера" придется по вкусу тем, кто любит гламур, красивые пейзажи и страсти, бушующие в стенах роскошных интерьеров.

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