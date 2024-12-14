"Я працюю з 9 до 17": жінка поділилася лайфхаком, як поєднувати роботу і подорожі

Любителька подорожей придумала спосіб насолоджуватися відпусткою протягом усього року. Їй вдається поєднувати постійну роботу та численні поїздки.

Related video

Оскільки значна частина нашого життя проходить на роботі, всі можуть переживати періоди вигорання, тому важливо брати відпустку для подорожей, коли це можливо. Однак реальність така, що більшість із нас обмежена роботою з 9 до 17 і певною кількістю вихідних днів, пише Mirror.

Авторка контенту про подорожі Джазз, яка насправді офіційно "працевлаштована" у сфері технологій, розповіла, як їй вдається так багато їздити світом і при цьому мати постійну роботу.

Джаз наполягає на тому, що максимальне використання банківських канікул і вихідних має важливе значення.

"Подорожуйте стратегічно, це дуже важливо — так ви отримаєте більше, не беручи так багато відгулів", — пояснила вона.

Вона також радить людям знайти роботу, яка дозволяє їм працювати віддалено.

"У моїй компанії діє політика, згідно з якою я можу працювати в будь-якій точці світу протягом певного періоду часу. Тому, коли я подорожую, мені дозволяють там працювати — це приголомшливо. Не всі компанії так роблять, але це було для мене вирішальним фактором, коли я отримувала свою конкретну посаду", — додала вона.

Джазз також каже, що якщо людина збирається багато подорожувати, то економія в такому разі необхідна. Для таких випадків краще мати окрему скарбничку і відкладати гроші в неї.

"Багато подорожувати і працювати з 9 до 5 нелегко, але якщо я змогла, то і ви зможете", — резюмувала вона.

Нагадаємо, киянин Костянтин Симоненко став першим українцем, який відвідав усі 193 країни-члени ООН і потрапив до Національного реєстру рекордів. В ексклюзивному інтерв'ю Фокусу він розповів, як подорож навколо світу назавжди змінила його життя і світогляд.

Також ми писали про рейтинг найкращих міст світу, які варто відвідати 2025 року. Шість із десяти розташовані в Західній Європі.