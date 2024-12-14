"Я тружусь с 9 до 17": женщина поделилась лайфхаком, как совмещать работу и путешествия

Любительница путешествий придумала способ наслаждаться отпуском в течение всего года. Ей удается совмещать постоянную работу и многочисленные поездки.

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Поскольку значительная часть нашей жизни проходит на работе, все могут переживать периоды выгорания, поэтому важно брать отпуск для путешествий, когда это возможно. Однако реальность такова, что большинство из нас ограничено работой с 9 до 17 и определенным количеством выходных дней, пишет Mirror.

Создательница контента о путешествиях Джазз, на самом деле официально "трудоустроенная" в сфере технологий, рассказала, как ей удается так много ездить по миру и при этом иметь постоянную работу.

Джаз настаивает на том, что максимальное использование банковских каникул и выходных имеет важное значение.

"Путешествуйте стратегически, это очень важно — так вы получите больше, не беря так много отгулов", — объяснила она.

Она также советует людям найти работу, которая позволяет им работать удаленно.

"В моей компании действует политика, согласно которой я могу работать в любой точке мира в течение определенного периода времени. Поэтому, когда я путешествую, мне разрешают там работать — это потрясающе. Не все компании так делают, но это было для меня решающим фактором, когда я получала свою конкретную должность", — добавила она.

Джазз также говорит, что если человек собирается много путешествовать, то экономия в таком случае необходима. Для таких случаев лучше иметь отдельную копилку и откладывать деньги в нее.

"Много путешествовать и работать с 9 до 5 нелегко, но если я смогла, то и вы сможете", — резюмировала она.

Напомним, киевлянин Константин Симоненко стал первым украинцем, который посетил все 193 страны-члены ООН и попал в Национальный реестр рекордов. В эксклюзивном интервью Фокусу он рассказал, как путешествие вокруг света навсегда изменило его жизнь и мировоззрение.

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