"Зомбі" на дорогах. Перехід на літній час робить водіїв ризиковішими за кермом

Вчені дійшли висновку, що переведення стрілок годинника може бути небезпечним для людини і її оточення.

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Вже за місяць нам доведеться перевести стрілки годинника на годину назад — щороку перехід на зимовий час відбувається в Україні в останню неділю жовтня. Цього року ми переведемо стрілки годинника в ніч з 29 на 30 жовтня. Проте вчені все ще скептично ставляться до зміни літнього та зимового часу, і вважають, що зрештою це лише шкодить здоров'ю та продуктивності людини, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Університету Падуї та Університету Суррея вивчили стиль водіння 23 італійських чоловіків. Перший досвід проведено до переходу на літній час, а другий — після. Результати показали, що після того, як у чоловіків забрали годину сну, вони більше ризикували на дорозі.

Вчені дійшли висновку, що перехід на літній час впливає на здоров'я нашого сну і добових ритмів (внутрішніх "годин", які відповідають за сон і неспання). Зазначимо, що негативний вплив переведення стрілок годинника на добові ритми відомий вже давно. У попередніх дослідженнях вчені також довели, що перехід на літній час має в собі й певні ризики для здоров'я — наприклад, підвищує ризики серцевого нападу. Однак про вплив на автомобілістів стало відомо лише зараз.

Під час дослідження 23 водії мали проїхати дистанцію в 11,5 кілометрів на симуляторі. Під час експерименту водії зіткнулися з різними сценаріями та трасами, включаючи сільську або міську місцевість, а також автобани. Всі ці сценарії мали зрештою показати, чи здатні водії йти на необґрунтований ризик — наприклад, обгін на ділянці дороги, де обгін заборонено.

Після цього вчені зіставили результати отримані до переходу на літній час і після. Результати обтяжливі — виявилося, що майже 40% випробуваних йшли на обгін із необґрунтованим ризиком. Цікаво, що водіям в одній із симуляцій також запропонували сценарій з обгоном велосипедиста — незалежно від переведення годинників більшість водіїв пішли на обгін. Однак після переходу на "літній час" водії суттєво скорочували дистанцію між авто та велосипедистом, що ставило життя та здоров'я останнього під загрозу.

Вчені також зазначають, що стиль водіння автомобілістів загалом значно відрізнявся після переходу на літній час — різкіші повороти та гальмування, що значно збільшує ймовірність аварії.

Раніше Фокус писав про те, що довгий сон у вихідні обернеться жорстким пробудженням у понеділок — вчені розкрили ще одну неприємну правду.