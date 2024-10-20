Млявість, апатія і небажання рухатися: наскільки шкідливий перехід на зимовий час

Переведення стрілок годинника викликає "зимову депресію" через зменшення сонячного світла. Багато людей можуть не усвідомлювати наявність симптому, але при цьому відчувають поліпшення апетиту.

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Переведення годинника на зимовий час дасть людям додаткову годину сну, але може негативно вплинути на психічне здоров'я деяких категорій людей. Про це пише британський таблоїд Daily Mirror.

Перехід на зимовий час здатний викликати занепокоєння у тих, хто страждає на сезонний афективний розлад, відомий під назвою "зимова депресія". Розлад пов'язують зі зменшенням сонячного світла восени та взимку. Нестача сонячного світла впливає на гіпоталамус і вироблення гормонів мелатоніну і серотоніну, які забезпечують нормальний сон, апетит і настрій людини.

Настільки незвичний стан може викликати помітне падіння настрою всього за кілька тижнів до переведення годинників. За даними британського сервісу Healthwatch, діагноз фіксують в однієї з 20 осіб у Великій Британії, але багато хто може не усвідомлювати його наявності.

Частина людей помітили погіршення самопочуття в середині серпня, за кілька місяців до переведення годинників Фото: lcsun-news.com

"Часто депресія викликана настанням темних вечорів і холодної погоди. Симптоми при цьому різняться", — зазначає видання.

Автори наводять як приклад 31-річну Меган Рігбі з Солфорда, яка помітила зміни в самопочутті вже в середині серпня.

"Я ніби розквітаю на світанку, але коли темніє, мені навіть не хочеться виходити на вулицю. Щойно стемніє, я вважаю за краще залишатися вдома, уникаючи людей. Восени та взимку не така весела, як навесні", — ділиться вона враженнями.

Меган боролася із симптомами "зимової депресії" з дитинства і говорила про це зі своїм лікарем. Жінці прописали антидепресант, але під час вагітності перестала його приймати. Тепер вона очікує, що переведення годинників зробить її настрій ще гіршим.

Зміна сезонів впливає також на настрій 25-річного Джеймса Голта, який відчуває постійне відчуття пригніченості та негативу з вересня по березень.

"Я почуваюся набагато більш млявим і виснаженим, у мене менше енергії, я багато їм. Взимку в мене виразно більший апетит і менше бажання що-небудь робити, виходити ввечері. Я просто жахаюся, коли годинник переводять назад", — описав чоловік свій стан.

Анна Вайлі з Чорлтона описує переведення годинників як "подвійний удар", що впливає на виконання фізичних вправ і режим сну.

"Я не бігаю, не катаюся на велосипеді, бо ввечері занадто темно. Боюся, що щороку годинник переводитимуть назад. Якби годинники не переводили, це б змінило ситуацію", — наголошує Вайлі.

Нагадаємо, Україна переходить на зимовий час 2024 року, в останню неділю жовтня. Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким переведення стрілок годинника на годину вперед і назад скасують.

В Італії раніше досліджували проблему переведення годинників на зимовий час. З'ясувалося, що чоловіки, у яких забрали годину сну, більше ризикують під час їзди на автомобілях.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.